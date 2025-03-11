Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max

Минулого тижня Apple представила нові Mac Studio та MacBook Air із суттєвим приростом продуктивності. Очікувалося, що компанія анонсує чип M4 Ultra для Mac Studio, але замість цього був представлений M3 Ultra - найпотужніший процесор Apple на сьогодні. Перші тести продуктивності показують значний приріст графічної потужності в бенчмарку Metal, особливо у порівнянні з M4 Max та M2 Ultra.

За даними Geekbench 6, Mac Studio на базі чипа M3 Ultra з 80 ядрами GPU набрав у тесті Metal 259 668 балів, що суттєво перевищує результат M2 Ultra з 76-ядерним GPU ─ 222 582 бали. Це означає, що графічна продуктивність M3 Ultra на 16% вища, ніж у його попередника. Отже, ці результати підтверджують, що це найшвидший чип Apple на сьогодні.

Перші тести M3 Ultra

У порівнянні з 16-дюймовим MacBook Pro на чипі M4 Max із 40-ядерним GPU, який набрав 187 460 балів, новий M3 Ultra демонструє на 38% кращу продуктивність.

Варто зауважити, деякі тести продуктивності M3 Ultra, що з'явилися в мережі, можуть бути помилковими, оскільки вони не відповідають заявленим характеристикам Apple.

M3 Ultra виготовляється за нормами 3-нм техпроцесу TSMC, так само як і інші чипи Apple. Однак цей процесор використовує технологію UltraFusion, яка поєднує два чипи M3 Max в єдину систему. Як стверджують останні чутки, надалі Apple може відмовитися від UltraFusion, а отже M4 Ultra може так і не з'явитися.

Тестування CPU в M3 Ultra показало приріст продуктивності приблизно на 10% у порівнянні з M4 Max та +29% у порівнянні з M2 Ultra.