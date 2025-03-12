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АНАЛІТИКА

Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей

23:59 11.03.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Українська екосистема продуктових IT-компаній Genesis відкриває офіс у Львові. Продукти, які розвиваються в екосистемі, зростають, тож команди планують активно наймати тут фахівців, повідомили в Genesis.

В цьому офісі працюватиме близько 100 людей, далі їхня кількість зростатиме. Також тут буде лекторій, де проводитимуть освітні заходи від компанії.

"Ми бачимо у Львові значний потенціал для розвитку продуктових команд, оскільки тут сформована сильна IT-спільнота та базуються потужні профільні університети. Відкриття офісу дозволить нам бути ближчими до місцевих фахівців та сприяти розвитку продуктового IT", - заявив співзасновник та CEO Genesis Володимир Многолєтній.

Зараз в офісі вже працюють команди продуктів компаній OBRIO (Nebula), Promova, Boosters, HOLYWATER, EverHelp, Lift, VP 6037, talentC та представники Genesis Head Office. Команди найматимуть фахівців, які базуються у Львові, до своїх місцевих представництв.

"За три роки великої війни Львів став одним із центрів українського IT. Ми прагнемо поглибити зв'язок із місцевою професійною спільнотою й розширити свої освітні програми, щоби більше людей дізналися про можливості роботи над IT-продуктами", - зазначив Chief Growth Officer Genesis Олексій Ніщик.

Уже в березні Genesis організовує Analytics Hackathon у Львові, що стане ще одним кроком у зміцненні співпраці між компанією та місцевою IT-екосистемою.

До запуску офісу компанія уже співпрацювала з львівськими закладами вищої освіти. Зокрема, з Українським католицьким університетом, а також з викладачами Львівського національного університету та Львівської політехніки щодо навчальних програм.
За матеріалами: mezha.media
 

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