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АНАЛІТИКА

Європейські акції відреагували на згоду України на 30-денне перемир'я

12:23 12.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються на торгах у середу, за винятком іспанського індикатора.

Інвестори вивчають звітність компаній, що надходить, стежать за розвитком подій у міжнародній торгівлі, а також чекають виходу звіту про динаміку споживчих цін у США.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:15 EET піднявся на 0,74%, до 540,94 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,44%, німецький DAX - 1,33%, французький CAC 40 - 0,96%, італійський FTSE MIB - 1,15%. Іспанський IBEX 35 опустився на 0,24%.

Підтримку ринкам надає зростання оптимізму щодо можливості перемир'я між Україною і РФ, пише Trading Economics.

Тиск на настрої інвесторів чинить занепокоєння ескалацією напруженості в торговельних відносинах і посилення побоювань з приводу їхніх наслідків для економічного зростання.

Єврокомісія оголосила про поетапне введення з 1 квітня мита на американський імпорт до Євросоюзу у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС до США, що набули чинності з 12 березня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке співчуття у зв'язку з рішенням США обкласти імпорт сталі та алюмінію з ЄС митом у розмірі 25%, зазначивши, що тарифи шкідливі для бізнесу і споживачів.

"Ці тарифи порушують ланцюжки поставок. Вони вносять невизначеність для економіки. На карту поставлені робочі місця. Ціни зростуть. У Європі та в Сполучених Штатах", - заявила вона.

Пізніше в середу буде опубліковано дані про лютневу інфляцію в США. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає, що темпи зростання споживчих цін у країні минулого місяця сповільнилися до 2,9% із січневих 3%.

Найсильніше у складі Stoxx Europe 600 знижується капіталізація німецького виробника спортивних товарів Puma (-23,3%). Компанія прогнозує слабкі темпи зростання продажу і зниження операційного прибутку у 2025 році, очікуючи збереження геополітичної напруженості та економічних проблем.

Акції іспанського ритейлера Industria de Diseno Textil (Inditex) дешевшають на 6,8%. Компанія представила сильну звітність за 2024 рік, але одночасно повідомила про слабкий старт продажу у першому кварталі.

Помітно втрачають у ціні папери данського виробника ліків Novo Nordisk (-4,4%) і британського онлайн-ритейлера Ocado Group (-4,2%).

Ринкова вартість Porsche зменшується на 4,1% на тлі слабкої звітності.

Папери інших автовиробників торгуються різноспрямовано: акції Bayerische Motoren Werke AG підвищується в ціні на 0,8%, Renault і Mercedes-Benz - на 0,3%, тоді як Stellantis і Volkswagen втрачають 0,1% і 0,2% відповідно.

Найбільше зростання в Stoxx 600 демонструють котирування акцій данської Zealand Pharma (+22,9%), що підскочили на новинах про її домовленості з Roche Holding щодо спільної розробки та комерціалізації засобів від ожиріння. Папери Roche додають 4,3%.

Капіталізація британського постачальника компонентів для аерокосмічної промисловості Melrose Industries збільшується на 8,5%, бельгійських біофармацевтичних компаній UCB і Financiere de Tubize - на 5,6% і 5,1% відповідно, німецької Siemens Energy - на 5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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