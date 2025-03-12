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Європейські акції відреагували на згоду України на 30-денне перемир'я
12:23 12.03.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно підвищуються на торгах у середу, за винятком іспанського індикатора.
Інвестори вивчають звітність компаній, що надходить, стежать за розвитком подій у міжнародній торгівлі, а також чекають виходу звіту про динаміку споживчих цін у США.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:15 EET піднявся на 0,74%, до 540,94 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,44%, німецький DAX - 1,33%, французький CAC 40 - 0,96%, італійський FTSE MIB - 1,15%. Іспанський IBEX 35 опустився на 0,24%.
Підтримку ринкам надає зростання оптимізму щодо можливості перемир'я між Україною і РФ, пише Trading Economics.
Тиск на настрої інвесторів чинить занепокоєння ескалацією напруженості в торговельних відносинах і посилення побоювань з приводу їхніх наслідків для економічного зростання.
Єврокомісія оголосила про поетапне введення з 1 квітня мита на американський імпорт до Євросоюзу у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС до США, що набули чинності з 12 березня.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке співчуття у зв'язку з рішенням США обкласти імпорт сталі та алюмінію з ЄС митом у розмірі 25%, зазначивши, що тарифи шкідливі для бізнесу і споживачів.
"Ці тарифи порушують ланцюжки поставок. Вони вносять невизначеність для економіки. На карту поставлені робочі місця. Ціни зростуть. У Європі та в Сполучених Штатах", - заявила вона.
Пізніше в середу буде опубліковано дані про лютневу інфляцію в США. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків припускає, що темпи зростання споживчих цін у країні минулого місяця сповільнилися до 2,9% із січневих 3%.
Найсильніше у складі Stoxx Europe 600 знижується капіталізація німецького виробника спортивних товарів Puma (-23,3%). Компанія прогнозує слабкі темпи зростання продажу і зниження операційного прибутку у 2025 році, очікуючи збереження геополітичної напруженості та економічних проблем.
Акції іспанського ритейлера Industria de Diseno Textil (Inditex) дешевшають на 6,8%. Компанія представила сильну звітність за 2024 рік, але одночасно повідомила про слабкий старт продажу у першому кварталі.
Помітно втрачають у ціні папери данського виробника ліків Novo Nordisk (-4,4%) і британського онлайн-ритейлера Ocado Group (-4,2%).
Ринкова вартість Porsche зменшується на 4,1% на тлі слабкої звітності.
Папери інших автовиробників торгуються різноспрямовано: акції Bayerische Motoren Werke AG підвищується в ціні на 0,8%, Renault і Mercedes-Benz - на 0,3%, тоді як Stellantis і Volkswagen втрачають 0,1% і 0,2% відповідно.
Найбільше зростання в Stoxx 600 демонструють котирування акцій данської Zealand Pharma (+22,9%), що підскочили на новинах про її домовленості з Roche Holding щодо спільної розробки та комерціалізації засобів від ожиріння. Папери Roche додають 4,3%.
Капіталізація британського постачальника компонентів для аерокосмічної промисловості Melrose Industries збільшується на 8,5%, бельгійських біофармацевтичних компаній UCB і Financiere de Tubize - на 5,6% і 5,1% відповідно, німецької Siemens Energy - на 5%.
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