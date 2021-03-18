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Morgan Stanley первым из крупнейших банков США позволит клиентам инвестировать в биткойн - СМИ
11:24 18.03.2021 |
Американский банк Morgan Stanley открывает доступ к трем биткойн-фондам, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
Инвестировать в фонды смогут только клиенты, которые держат под управлением Morgan Stanley по меньшей мере $2 млн. Инвестиционные компании должны будут иметь не менее $5 млн в банке, чтобы получить такую возможность.
Даже аккредитованные в США инвесторы, имеющие брокерские счета и достаточно средств, смогут вложить в биткойн лишь 2,5% своих активов, отметили источники CNBC.
Два фонда, доступ к которым будет доступен клиентам Morgan Stanley, принадлежат компании Galaxy Digital, основанной инвесторов Майком Новограцом. Третьим фондом совместно владеют управляющая активами FS Investments и биткойн-компания NYDIG.
Фонды Galaxy Bitcoin Fund LP и FS NYDIG Select Fund имеют порог входа в $25 тыс., Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP - $5 млн.
По сообщению источников, клиенты Morgan Stanley смогут начать инвестировать в биткойн уже в апреле после того, как финансовые консультанты банка пройдут необходимое обучение.
Инвестиционные подразделения других крупных американских банков - Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc., JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) - пока не позволяют своим консультантам предлагать клиентам прямые инвестиции в биткойн.
Ралли биткойна за последний год заставляет банки с Уолл-Стрит задуматься о признании биткойна в качестве полноправного класса активов, отмечает CNBC. Стоимость биткойна в четверг находится выше $58 тыс. В минувшие выходные она впервые превысила $60 тыс.
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