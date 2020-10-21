Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

23:36 21.10.2020 |

Финансы

 

Учетная ставка Национального банка Украины на этой неделе и до конца года сохранится на уровне 6% годовых, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Учетная ставка НБУ останется без изменений до конца текущего года, учитывая сохранение низкого уровня инфляции и улучшение основных показателей деловой активности в последние месяцы", – прогнозирует директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Такое мнение разделяет главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын. "Мы ожидаем неизменной ставки на уровне 6% годовых на этой неделе и до конца года", – отметил он.

По мнению директора департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антона Болдырева, у центробанка нет причин для повышения или снижения учетной ставки, поэтому 22 октября этот показатель будет сохранен на уровне 6% годовых.

"Пока инфляция находится в допустимых пределах, НБУ не будет повышать ставку", – добавил эксперт.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий также ожидает от Нацбанка сохранения учетной ставки на ближайшем заседании и до конца года, ввиду неизменности баланса основных факторов, учитываемых при принятии решений по ней.

"НБУ не станет менять учетную ставку в ближайшее время. И, скорее всего, сохранит ее на нынешнем уровне и во время последнего в этом году заседания правления по вопросам монетарной политики (в декабре – ИФ)", – также считает председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов.

Он уточнил, что с учетом низкой инфляции, которая по итогам сентября (2,3% г/г) находится далеко от границ целевого диапазона НБУ (4-6%), и неизменной политики инфляционного таргетирования у центробанка нет стимулов для повышения ставки.

Кроме того, по мнению эксперта, у Нацбанка нет причин для снижения этого показателя, поскольку это значительно не повлияет на сокращение стоимости ресурсов, при этом рынок может негативно растолковать такое решение, например, как готовность НБУ к разогреванию инфляционных процессов.

По его словам, после резкого снижения учетной ставки с начала 2020 года (с 13,5% в январе до 6% годовых в июне) рынок нуждается в стабильности, что, по мнению Тихонова, хорошо понимает Нацбанк.

В свою очередь директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак также полагает, что центробанк сохранит в октябре учетную ставку на прежнем уровне. Он добавил, что 6%-й уровень является рекордно низким для Украины и еще не в полной мере отразился на процентных ставках банков и депозитном рынке.

"Сохранение учетной ставки на нынешнем уровне будет побуждать банки и дальше снижать свои ставки, а значит учетная ставка на текущем уровне уже имеет необходимое стимулирующее влияние на экономику", – уточнил он.

Лепак добавил, что актуальный прогноз Кредобанка содержит сохранение учетной ставки на уровне 6% годовых до конца 2020 года, вместе с тем, по его мнению, сохраняется вероятность ее снижения обновленным составом правления НБУ на 0,25-0,5 процентных пункта (п.п.) в декабре.

Мнение относительно сохранения учетной ставки Нацбанком на ближайшем заседании на уровне 6% разделяет и начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов. "Последний фактический показатель инфляции (2,3% в сентябре) существенно ниже как целевого диапазона НБУ (4-6%), так и прогноза Нацбанка на сентябрь, опубликованного в июле (3,1%). Это создает довольно твердые основания поддерживать учетную ставку на ее текущем низком уровне", – пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик группы инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Михаил Харчук. "Несмотря на некоторое замедление инфляции в сентябре, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики видится необоснованным с точки зрения других макроэкономических параметров", – отметил он.

Перечисляя краткосрочные факторы, которые могут оказать влияние на решение правления регулятора, эксперт указал на шаткую ситуацию на валютном рынке. "Несмотря на то что ослабленный спрос будет и далее сдерживать повышение стоимости импорта, рост производственных расходов, особенно в категории товаров с низкой ценовой эластичностью, скорее всего, подтолкнет розничные цены вверх в четвертом квартале", – добавил он.

Харчук уточнил, что касательно долгосрочных факторов банк полностью разделяет ранее озвученные центробанком комментарии относительно того, что путь к дальнейшему снижению стоимости ресурсов лежит вне монетарной политики. "Главным сдерживающим фактором выступают юридические риски, причем как для кредитора, так и для заемщика", – добавил он.

Как сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, инфляция в Украине остается низкой, что формирует высокую вероятность сохранения учетной ставки на уровне 6% годовых.

"На текущий момент уровень учетной ставки является стимулирующим в контексте усиления кредитной активности банков. Однако дальнейшая активизация кредитования во многом будет зависеть от сценариев выхода экономики из "коронакризиса", восстановления оптимистичных настроений бизнеса и потребителей, а также принятия мер по усилению защиты прав собственности и кредиторов", – указала она.

Как сообщила зампредправления по казначейству банка "Кредит Днепр" Оксана Шведа, банковской системе потребуется дополнительное время, чтобы получить эффект от снижения учетной ставки в этом году с 13,5% до 6% годовых.

Country Manager, глава набсовета Пиреус Банка в Украине Яннис Кириакопулос также отметил, что он не советует снижать учетную ставку в октябре.

По мнению Войткива из Аккордбанка, на данный момент решающими факторами для определения уровня учетной ставки остаются инфляционные ожидания, курсовая динамика и экономическая активность.

Печерицын из Кредит Агриколь Банка также полагает, что Нацбанк при определении учетной ставки по-прежнему ориентируется в первую очередь на текущий уровень инфляции.

При этом, по мнению Харчука из Укрсиббанка, главными факторами сейчас также являются ускорение распространения вируса, неопределенность в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, падение доходов правительства и ограниченные возможности для финансирования расходов госбюджета.

Шведа из банка "Кредит Днепр" также отметила, что COVID-19 значительно повлиял на монетарные решения.

По мнению Тихонова из Кредитвест Банка, трехкратное снижение ставки в 2020 году стало возможным в результате стечения ряда обстоятельств, прежде всего "коронакризис" вынудил власть активизировать программы стимуляции экономики. Нацбанк в свою очередь сыграл важную роль на рынке снижением ставки и создал устойчивый тренд на падение стоимости ресурсов, что стало возможным благодаря низкой инфляции, также обусловленной коронавирусом, которые обрушил покупательный спрос, отметил банкир.

"Среди факторов я бы также выделил избыточную ликвидность в банковской системе, курсовую стабильность в последние несколько лет, завершение процесса валютной либерализации", – добавил Тихонов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

23:36 Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

18:10 Депозитные ставки для физлиц 21.10.20

17:40 PayPal разрешила покупать и продавать криптовалюту, а с 2021 года — делать покупки с её помощью

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

13:24 Доллар 21 октября дешевеет к евро до минимума за месяц

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

12:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20

12:29 Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1

12:10 Азиатские биржи 21 октября закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 21.10.20

10:46 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2020

09:50 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.10.20

09:16 Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов

08:42 Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара

08:12 Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи

• дальше…

12:54 В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды

11:42 Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

20.10 «Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

20.10 Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

20.10 Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

20.10 США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей

20.10 Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10 США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

20.10 Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году

20.10 Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга во время теледебатов

20.10 Financial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конец

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

17:48 Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

17:30 Зеленский подписал закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

08:49 «Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

20.10 В Раде собираются уволить министра экономики Петрашко

20.10 Facebook заблокировал аккаунт депутата Андрея Деркача

20.10 Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

19.10 Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

• дальше…

16:34 Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

13:09 Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

12:05 iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G

11:49 Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

10:00 Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году

09:38 Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

09:30 В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

20.10 Apple запустила Music TV

20.10 iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

20.10 LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

20.10 Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно