Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

Учетная ставка Национального банка Украины на этой неделе и до конца года сохранится на уровне 6% годовых, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Учетная ставка НБУ останется без изменений до конца текущего года, учитывая сохранение низкого уровня инфляции и улучшение основных показателей деловой активности в последние месяцы", – прогнозирует директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Такое мнение разделяет главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын. "Мы ожидаем неизменной ставки на уровне 6% годовых на этой неделе и до конца года", – отметил он.

По мнению директора департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антона Болдырева, у центробанка нет причин для повышения или снижения учетной ставки, поэтому 22 октября этот показатель будет сохранен на уровне 6% годовых.

"Пока инфляция находится в допустимых пределах, НБУ не будет повышать ставку", – добавил эксперт.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий также ожидает от Нацбанка сохранения учетной ставки на ближайшем заседании и до конца года, ввиду неизменности баланса основных факторов, учитываемых при принятии решений по ней.

"НБУ не станет менять учетную ставку в ближайшее время. И, скорее всего, сохранит ее на нынешнем уровне и во время последнего в этом году заседания правления по вопросам монетарной политики (в декабре – ИФ)", – также считает председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов.

Он уточнил, что с учетом низкой инфляции, которая по итогам сентября (2,3% г/г) находится далеко от границ целевого диапазона НБУ (4-6%), и неизменной политики инфляционного таргетирования у центробанка нет стимулов для повышения ставки.

Кроме того, по мнению эксперта, у Нацбанка нет причин для снижения этого показателя, поскольку это значительно не повлияет на сокращение стоимости ресурсов, при этом рынок может негативно растолковать такое решение, например, как готовность НБУ к разогреванию инфляционных процессов.

По его словам, после резкого снижения учетной ставки с начала 2020 года (с 13,5% в январе до 6% годовых в июне) рынок нуждается в стабильности, что, по мнению Тихонова, хорошо понимает Нацбанк.

В свою очередь директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак также полагает, что центробанк сохранит в октябре учетную ставку на прежнем уровне. Он добавил, что 6%-й уровень является рекордно низким для Украины и еще не в полной мере отразился на процентных ставках банков и депозитном рынке.

"Сохранение учетной ставки на нынешнем уровне будет побуждать банки и дальше снижать свои ставки, а значит учетная ставка на текущем уровне уже имеет необходимое стимулирующее влияние на экономику", – уточнил он.

Лепак добавил, что актуальный прогноз Кредобанка содержит сохранение учетной ставки на уровне 6% годовых до конца 2020 года, вместе с тем, по его мнению, сохраняется вероятность ее снижения обновленным составом правления НБУ на 0,25-0,5 процентных пункта (п.п.) в декабре.

Мнение относительно сохранения учетной ставки Нацбанком на ближайшем заседании на уровне 6% разделяет и начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов. "Последний фактический показатель инфляции (2,3% в сентябре) существенно ниже как целевого диапазона НБУ (4-6%), так и прогноза Нацбанка на сентябрь, опубликованного в июле (3,1%). Это создает довольно твердые основания поддерживать учетную ставку на ее текущем низком уровне", – пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик группы инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Михаил Харчук. "Несмотря на некоторое замедление инфляции в сентябре, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики видится необоснованным с точки зрения других макроэкономических параметров", – отметил он.

Перечисляя краткосрочные факторы, которые могут оказать влияние на решение правления регулятора, эксперт указал на шаткую ситуацию на валютном рынке. "Несмотря на то что ослабленный спрос будет и далее сдерживать повышение стоимости импорта, рост производственных расходов, особенно в категории товаров с низкой ценовой эластичностью, скорее всего, подтолкнет розничные цены вверх в четвертом квартале", – добавил он.

Харчук уточнил, что касательно долгосрочных факторов банк полностью разделяет ранее озвученные центробанком комментарии относительно того, что путь к дальнейшему снижению стоимости ресурсов лежит вне монетарной политики. "Главным сдерживающим фактором выступают юридические риски, причем как для кредитора, так и для заемщика", – добавил он.

Как сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, инфляция в Украине остается низкой, что формирует высокую вероятность сохранения учетной ставки на уровне 6% годовых.

"На текущий момент уровень учетной ставки является стимулирующим в контексте усиления кредитной активности банков. Однако дальнейшая активизация кредитования во многом будет зависеть от сценариев выхода экономики из "коронакризиса", восстановления оптимистичных настроений бизнеса и потребителей, а также принятия мер по усилению защиты прав собственности и кредиторов", – указала она.

Как сообщила зампредправления по казначейству банка "Кредит Днепр" Оксана Шведа, банковской системе потребуется дополнительное время, чтобы получить эффект от снижения учетной ставки в этом году с 13,5% до 6% годовых.

Country Manager, глава набсовета Пиреус Банка в Украине Яннис Кириакопулос также отметил, что он не советует снижать учетную ставку в октябре.

По мнению Войткива из Аккордбанка, на данный момент решающими факторами для определения уровня учетной ставки остаются инфляционные ожидания, курсовая динамика и экономическая активность.

Печерицын из Кредит Агриколь Банка также полагает, что Нацбанк при определении учетной ставки по-прежнему ориентируется в первую очередь на текущий уровень инфляции.

При этом, по мнению Харчука из Укрсиббанка, главными факторами сейчас также являются ускорение распространения вируса, неопределенность в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, падение доходов правительства и ограниченные возможности для финансирования расходов госбюджета.

Шведа из банка "Кредит Днепр" также отметила, что COVID-19 значительно повлиял на монетарные решения.

По мнению Тихонова из Кредитвест Банка, трехкратное снижение ставки в 2020 году стало возможным в результате стечения ряда обстоятельств, прежде всего "коронакризис" вынудил власть активизировать программы стимуляции экономики. Нацбанк в свою очередь сыграл важную роль на рынке снижением ставки и создал устойчивый тренд на падение стоимости ресурсов, что стало возможным благодаря низкой инфляции, также обусловленной коронавирусом, которые обрушил покупательный спрос, отметил банкир.

"Среди факторов я бы также выделил избыточную ликвидность в банковской системе, курсовую стабильность в последние несколько лет, завершение процесса валютной либерализации", – добавил Тихонов.