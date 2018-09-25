Посткризисная валютная ипотека: кто продолжает платить и почему

Пальчевский Иван / FinClub

Истории о несчастных валютных заемщиках, которые страдают от очередного витка девальвации, уже не так популярны, как в 2014-2015 годы. Ведь сейчас лишь немногие клиенты продолжают выплачивать валютные займы, не соглашаясь на предложения о конвертации долга в гривну. Остальные свыше 96% клиентов просто перестали платить благодаря мораторию на взыскание ипотеки. По словам банкиров, у всех хороших клиентов разная мотивация платить.

Валютные страхи

Очередной скачок курса гривны сразу же вызывает у украинцев приступ недовольства валютной нестабильностью. Одни глубоко возмущены, поскольку видят связь между подорожанием доллара и ростом потребительских цен, другие - из-за привычки накапливать сбережения в иностранной валюте при гривневых доходах. В 2014-2015 годах наиболее активно проявляли свое недовольство валютные заемщики. Они брали валютные кредиты незадолго до их запрета в 2009-м, в разгар ипотечного бума в 2005-2008 годах, на выгодных, как им тогда казалось, условиях. Тогда курс оставался статичным на уровне 5 грн/$, а ставки валютных займов вдвое были дешевле гривневых.

И если обесценивание нацвалюты с 5 грн до 8 грн за доллар для них прошло относительно безболезненно, то трехкратная девальвация в 2014-2015 годы привела к массовому отказу от обслуживания ипотечных кредитов. Этому способствовал парламент, который в 2014 году ввел мораторий на взыскание залоговой ипотеки по необслуживаемым валютным кредитам. После этого у заемщиков исчезла мотивация возвращать долги, ведь банк не мог выселить их, пока не будет принят закон о реструктуризации валютных кредитов. И хотя депутаты под давлением митингов разгневанных заемщиков приняли законопроект № 1558-1 о конвертации валютных кредитов в гривневые по курсу 5 грн/$, преодолеть президентское вето на него они не смогли.

Чтобы как-то выйти из тупиковой ситуации, Независимая ассоциация банков подготовила меморандум о реструктуризации валютной ипотеки, который подписали свыше десятка банков и тезисы которого легли в основу банковских программ реструктуризации. В ассоциации говорили, что по 170 тыс. валютных договоров физлица одолжили 87 млрд грн. Банки начали предлагать клиентам различные варианты урегулирования проблемы: конвертацию долга в гривневый кредит; одномоментное погашение части валютного кредита со списанием остального долга; изменение срока и ставки обслуживания и т.д.; некоторым клиентам предлагали просто «сдать ключи».

Итог валютно-ипотечного кризиса подвел в конце 2017 года Нацбанк. В первом выпуске Отчета о финансовой стабильности он констатировал, что в платежеспособных банках 96% валютных ипотечных кредитов не обслуживается. «Проблема валютных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, так и не была решена. В результате круг банков, заинтересованных в ипотеке, не расширяется», - отмечали в НБУ. В 2017-м только 5% новых займов пришлись на покупку жилья.

Динамика портфеля валютных кредитов физлиц в работающих банках в 2014-2018 годы

Инфографика FinClub по данным НБУ

Почему они платят

Держателями крупнейших портфелей валютных ипотечных кредитов к началу кризиса были банки с иностранным капиталом: Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Универсал Банк (до продажи его греками Сергею Тигипко). По состоянию на 2017 год у каждого из этих банков портфель розничных валютных кредитов превышал 1 млрд грн в эквиваленте.

На 1 сентября 2018-го на балансе банковской системы находились валютные кредиты физлиц на сумму $2,53 млрд (валовый кредитный портфель уменьшен на сумму сформированных резервов). FinClub поинтересовался у банков, которые были лидерами рынка валютной ипотеки, сколько валютных заемщиков у них продолжают обслуживать валютные кредиты, несмотря на девальвацию гривны (курс превысил 28 грн/$) и наличия моратория на взыскание залога.

Как рассказали в Альфа-Банке и Укрсоцбанке, в их группе продолжают обслуживаться по первоначальному графику свыше 800 валютных кредитов. «Заемщикам обоих банков, у которых возникали проблемы с выполнением обязательств, была доступна конвертация валютных кредитов. Укрсоцбанк с 2012 года предлагал клиентам реструктуризацию с переводом задолженности в гривну, которая предполагала конвертацию долга в гривну с фиксацией процентной ставки на два года на уровне действующей по валютному кредиту, а с третьего года устанавливалась плавающая процентная ставка (усредненная ставка по депозитам плюс маржа 2%) до конца строка кредитования», - говорит FinClub директор по взысканию кредитов Альфа-Банка и Укрсоцбанка Артур Атанов. Альфа-Банк также предлагал заемщикам программы реструктуризации и конвертации валютных кредитов в гривну. Он не знает, почему часть заемщиков отказалась от этих предложений.

В ОТП Банке осталось немного валютных ипотечных заемщиков, которые продолжают выполнять обязательства по своим кредитам. «В данном случае речь идет о кредитах с хорошей историей погашения, маленьким остатком долга и хорошим залогом», - сообщили FinClub в банке.

Но не все готовы признавать наличие проблем в этом сегменте. В УкрСиббанке, Райффайзен Банке Аваль и Универсал Банке проигнорировали запросы FinClub о состоянии обслуживания валютной ипотеки.

Помимо желания погасить оставшуюся задолженность и сохранить залоговую квартиру, у заемщиков могут быть и другие причины для обслуживания валютного кредита. «Если человеку не нужна реструктуризация, то зачем идти на нее. Например, клиент может работать за пределами страны и получать валютный доход, либо у него маленький остаток по кредиту. Либо кто-то не хочет платить большие проценты, которые будут при конвертации кредита в гривневый. Причины могут быть разные, это дело каждого», - рассказал неофициально банкир одного из банков с иностранным капиталом.

Он полагает, что в каждом из банков с крупными ипотечными портфелями остались единичные случаи обслуживания валютных кредитов клиентами, которые хотят сохранить свою хорошую кредитную историю. Остальные же кредиты висят на балансе банков «мертвым грузом».

Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») - 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию.