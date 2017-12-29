Гривня VS доллар. Какие облигации выгодны инвесторам

Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU

Минулого тижня Нацбанк почав публікувати розширену інформацію щодо власників ОВДП. Це дозволяє краще розуміти, що відбувається на ринку та яким інструментам віддають перевагу ті чи інші інвестори. НБУ розподіляє портфелі на гривневі та валютні інструменти, виділяючи окремо ОВДП-ПДВ, поділяючи валютні за окремими валютами.

Оновлений формат інформації дозволить чітко відслідковувати кожну зміну в портфелі та бачити причини його збільшення чи зменшення. Виділяти зміну в портфелях через придбання облігацій, їх продаж чи погашення, виокремлюючи зміну валютного курсу.

Також важливим буде і те, що після первинних розміщень стане більш зрозуміло, хто був кінцевим покупцем на аукціоні - банки чи їх клієнти, а також, хто з них віддав перевагу гривневим облігаціям.

Наразі вже відомо, що фізичні особи, які в 14 разів збільшили свій портфель з початку 2017 року, віддають перевагу валюті. Всього з початку року вони вклали у валютні ОВДП близько $40 млн, а на аукціоні 19 грудня збільшили портфель до $45,4 млн. Проте гривневі вкладення ростуть не так швидко, їх об`єм становить наразі лише 190 млн грн, порівняно з 42 млн грн на початок року. Усе-таки більш ніж трикратна різниця у відсоткових ставках переконує, хоч і не дуже сильно.

Зовсім протилежна ситуація відбувалась з портфелем нерезидентів, які на початок року мали більше валютних облігацій (близько 84%). До літа вони вивели з облігацій практично всі кошти, але в серпні знову повернулись. Цього разу вони обрали вже гривневі облігації, а не валюту. Вочевидь, на відміну від вітчизняних приватних інвесторів, нерезиденти більш стримані у негативних очікуваннях щодо девальвації гривні, і бачать її меншою, ніж різниця відсоткових ставок за валютними та гривневими облігаціями.

Якщо подивитись на 2017 рік та банально порівняти курс та ставки, то гривневі облігації були втричі вигіднішими, ніж валютні. Адже в середньому курс змінився не дуже суттєво, проте ставки були дуже різними. Тож завдяки НБУ ми тепер зможемо ще більше розуміти, хто з цих двох категорій інвесторів виявився більш правим, обираючи валюту чи гривню.

Як буде розвиватися ринок у 2018 році

Останні зміни облікової ставки підштовхнули доходності ОВДП вверх, та найкоротші облігації розміщувались Мінфіном 19 грудня за ставкою 16% річних, а от валютні ОВДП залишаються на рівні біля 5%. Тож наразі можна очікувати, що доходності облігацій будуть коливатися біля цих рівнів і в найближчий місяць.

Найближчі місяці ринок буде знаходитись під впливом сезонного піку курсу, що припадає останні роки на січень-лютий. Це може негативно впливати на очікування та доходності гривневих облігацій можуть зростати. Однак, після проходження цього піку і зменшення негативних очікувань по курсу, доходності гривневих облігацій будуть знижуватися. А за умови незмінності облікової ставки чи її зниження, поточні доходності можуть затриматися ненадовго.

У квартальномум акропрогнозі ICU, опублікованому наприкінці жовтня, визначено прогноз середньорічного курсу на 2018 рік на рівні 27,75 грн за один американський долар. Тобто, значної девальвації національної валюти очікувати не варто. І гривневі облігації будуть залишатись більш привабливими, ніж валютні.

Тож в наступному році можна очікувати, що портфель фізичних осіб буде продовжувати зростати, але частка гривневих інструментів все ж залишатиметься не дуже значною. Але, відносна стабілізація національної валюти продовжить впливати позитивно та вкладення у гривневі ОВДП будуть збільшуватись.