Кабмин утвердил перечень иностранных фондовых бирж в рамках льготного налогообложения процентных доходов

Кабинет министров Украины во время заседания в среду утвердил перечень иностранных фондовых бирж в рамках предусмотренного Налоговым кодексом (НК) льготного налоообложения процентных доходов нерезидентов от предоставления резидентам займов или финансовых кредитов.

Налоговый кодекс, в частности, устанавливает, что доход нерезидента, полученный в Украине, облагается налогом по ставке 15%.

В то же время, если нерезидент получает доход в виде процентов по займам, предоставленным резиденту, при этом финансовые ресурсы под этот заем привлечены в результате размещения ценных бумаг на одной из фондовых бирж из утвержденного перечня, перечисляемый такому нерезиденту процентный доход облагается налогом по ставке 5%.

В перечень включены: Athens Stock Exchange (Греция), Australian Securities Exchange (Австралия), BME Spanish Exchanges (Испания), Borsa Istanbul (Турция), Deutsche Borse AG (Германия), Euronext (ЕС), Hong Kong Exchanges and Clearing (Гонконг), Irish Stock Exchange (Ирландия), Japan Exchange Group, Ink. (Япония), Korea Exchange (Корея), London Stock Exchange (Великобритания), Luxemburg Stock Exchange (Люксембург), Nasdaq, NYSE (оба США), NZX Limited (Новая Зеландия), Oslo Borse (Норвегия), Singapore Exchange (Сингапур), SIX Swiss Exchange (Швейцария), Tel-Aviv Stock Exchange (Израиль), TMX Group Inc. (Канада) и Warsaw Stock Exchange (Польша).