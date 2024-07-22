МТСБУ з 19 липня підвищило вартість полісів «Зеленої карти» на 5%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 00:00 годин 19 липня підвищило тарифи на поліси "Зелена карта" для транспортних засобів, що виїжджають за кордон, на 5%.

Розміри всіх страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, встановлених постановою Кабінету міністрів від 6 січня 2005 року, зберігаються в євро.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, для відвідування на території країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" вартість поліса з 19 липня на 15 днів для легкових автомобілів становить 1,214 тис. грн (раніше 1,156 тис. грн), для автобусів - до 4,542 тис. грн (4,325 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,598 тис. грн (2,474 тис. грн).

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових авто становить 1934 тис. грн (проти 1,841 тис. грн), автобусів - 6,342 тис. грн (6,039 тис. грн), вантажівок 3,794 тис. грн (3,613 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена карта" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть близько 10,120 тис. грн і 13,493 тис. грн (раніше 9,636 тис. грн і 12,849 тис. грн), для вантажних - 17,019 тис. грн і 32,196 тис. грн, для автобусів - 22,129 тис. грн і 41,110 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок в Азербайджан і Молдову збільшується також на 5%. Так для легкових автомобілів на 15 днів вона становить 802 грн (раніше - 764 грн), на один місяць - 1,180 тис. грн (1,124 тис. грн), на пів року - 2,706 тис. грн (2,577 тис. грн), на рік - 3,853 тис. грн (3,669 тис. грн).

Остання зміна тарифів була 20 травня 2024 року в бік підвищення на 3,2%, 15 березня 2024 року для легкових автомобілів - підвищення на 11,8% за 15 днів і 41,9% за рік, 22 грудня 2023 року в бік підвищення на 5,6%, 29 вересня - в бік зниження на 3,4%, 21 квітня 2023 року - в бік підвищення на 3,15%, 30 грудня 2022 року - в бік підвищення на 3,1%.

Як повідомляється, останні поліси "Зелена карта" реалізуються з 2009 року за двома видами: уся Європа і Молдова. Також з 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена карта" почали діяти на території Азербайджану.

"Зелена карта" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та реєстрації транспортних засобів країни. Поширюється на території 44 країн Азії та Європи.

Відповідно до рішення асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта", ухваленого в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є цілісною системою.