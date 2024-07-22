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Ціни на золото зростають, оскільки Байден вийшов з президентської гонки
08:54 22.07.2024 |
Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у понеділок, оскільки на жовтий метал спостерігався деякий попит як на актив-прихісток після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання і підтримав віце-президента Камалу Гарріс на його місце.
Минулого тижня жовтий метал відновлювався після падіння з рекордних максимумів, оскільки посилення спекуляцій щодо другого президентства Дональда Трампа призвело до зростання довгострокових очікувань щодо інфляції.
Спотове золото о 06:53 EET подорожчало на 0,2% до 2 405,02 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,3% до 2 406,50 доларів за унцію.
Жовтий метал все ще залишається в полі зору рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, коли спотові ціни підскочили до 2 475,02 доларів за унцію. Це сталося на тлі зростання бетів на те, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки з вересня.
Невизначеність щодо політичних перспектив США також сприяла зростанню попиту на банківські злитки як на безпечну гавань. Це досягло апогею на вихідних після заяви Байдена.
Хоча Гарріс підтримали президент і більшість демократів найвищого рівня, вона все ще має бути офіційно висунута партією як кандидат у президенти на з'їзді в серпні.
Минулого тижня Трамп був висунутий лідером республіканців. Дані опитування CBS за минулий тиждень показали, що Трамп має невелику перевагу над Байденом і Гаррісом.
Аналітики вважають, що президентство Трампа може призвести до зростання інфляції в довгостроковій перспективі, особливо якщо його адміністрація запровадить більш протекціоністську торговельну політику.
Але невизначеність щодо результату виборів у США зросла після рішення Байдена, враховуючи, що більшість провідних демократів підтримали кандидатуру Гарріс. Внески донорів на користь Демократичної партії також перевищили 50 мільйонів доларів після цієї новини.
Долар трохи ослаб, що принесло деяке полегшення на ринки металів.
Інші дорогоцінні метали були стримані: ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $972,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на позначці $29,288 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь ослабли в понеділок, продовживши різке падіння минулого тижня на тлі постійних побоювань щодо Китаю, який є найбільшим імпортером.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 306,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,2283 за фунт.
Народний банк Китаю в понеділок несподівано знизив базову процентну ставку за кредитами, оскільки він перейшов до подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики і стимулювання економічного зростання.
Але аналітики ANZ стверджують, що цього зниження було недостатньо, і що НБК, швидше за все, знизить ставки ще більше, якщо економічне зростання залишатиметься пригніченим.
Настрої щодо Китаю вже були стримані низкою слабких економічних показників з країни.
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