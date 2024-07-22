Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар ослаб, оскільки Байден припинив переобрання; юань стабільний після зниження ставки

07:34 22.07.2024 |

Фінанси

 

Курс долара знизився в понеділок у відповідь на рішення президента США Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію, розчистивши шлях для іншого демократа, який кине виклик Дональду Трампу.

Китайський юань практично не відреагував на рішення центрального банку знизити ключову процентну ставку.

Американська валюта на початку азіатської сесії впала на 0,08% до 157,38 єни, в той час як євро подорожчав на 0,11% до $1,0895.

У неділю Байден оголосив, що виходить з перегонів, і підтримав віце-президента Камалу Гарріс, яка замінить його як кандидата від Демократичної партії на виборах у листопаді.

Колишній президент Трамп, кандидат від республіканців, значно випереджає Байдена на ринках ставок після провального виступу Байдена на дебатах минулого місяця і сплеску питань щодо його розумових здібностей.

Стратег Австралійського банку співдружності Джозеф Капурсо попередив, що ще занадто рано робити висновки з реакції долара.

«Суть в тому, що покажуть опитування цього тижня», - сказав Капурсо, пояснивши, що зниження шансів на перемогу Трампа повинно призвести до ослаблення долара, і навпаки.

«Харріс може бути більш сильним кандидатом, але чи достатньо цього, щоб змінити результати опитувань?»

Британський фунт зріс на 0,15% до $1,2931.

Австралійський долар додав 0,08% до $0,6691.

Тим часом на офшорних торгах курс долара був стабільним на рівні 7,2881 юаня після того, як Народний банк Китаю знизив семиденну ставку зворотного репо до 1,7% з 1,8%, заявивши, що цей крок покращить операції на відкритому ринку та підтримає реальну економіку.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2080  0,01 0,01 41,9112  0,02 0,05
EUR 44,9168  0,02 0,03 45,8300  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес