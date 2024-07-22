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Долар ослаб, оскільки Байден припинив переобрання; юань стабільний після зниження ставки
07:34 22.07.2024 |
Курс долара знизився в понеділок у відповідь на рішення президента США Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію, розчистивши шлях для іншого демократа, який кине виклик Дональду Трампу.
Китайський юань практично не відреагував на рішення центрального банку знизити ключову процентну ставку.
Американська валюта на початку азіатської сесії впала на 0,08% до 157,38 єни, в той час як євро подорожчав на 0,11% до $1,0895.
У неділю Байден оголосив, що виходить з перегонів, і підтримав віце-президента Камалу Гарріс, яка замінить його як кандидата від Демократичної партії на виборах у листопаді.
Колишній президент Трамп, кандидат від республіканців, значно випереджає Байдена на ринках ставок після провального виступу Байдена на дебатах минулого місяця і сплеску питань щодо його розумових здібностей.
Стратег Австралійського банку співдружності Джозеф Капурсо попередив, що ще занадто рано робити висновки з реакції долара.
«Суть в тому, що покажуть опитування цього тижня», - сказав Капурсо, пояснивши, що зниження шансів на перемогу Трампа повинно призвести до ослаблення долара, і навпаки.
«Харріс може бути більш сильним кандидатом, але чи достатньо цього, щоб змінити результати опитувань?»
Британський фунт зріс на 0,15% до $1,2931.
Австралійський долар додав 0,08% до $0,6691.
Тим часом на офшорних торгах курс долара був стабільним на рівні 7,2881 юаня після того, як Народний банк Китаю знизив семиденну ставку зворотного репо до 1,7% з 1,8%, заявивши, що цей крок покращить операції на відкритому ринку та підтримає реальну економіку.
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