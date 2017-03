Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых)

дата Кредиты и депозиты бланковые Договора своп (с $) Овернайт 1 нед. 2 нед. 1 мес. 3 мес. Овернайт 1 нед. 2 нед. 1 мес. 3 мес. 10.03 12.3967 - - - - 12.6915 12.9750 - - - 13.03 12.6294 - - - - 12.7326 13.5250 - - - 14.03 12.4500 - - - - 12.8075 13.7900 - - - 15.03 12.6773 - - - - 12.7298 13.5666 - - -

Данные НБУ

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

Курс НБУ