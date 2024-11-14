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Долар США посилив зростання до основних валют, вийшов на 2-річний максимум
15:49 14.11.2024 |
Курс долара США вдень у четвер посилив зростання до основних світових валют.
Споживчі ціни в Штатах у жовтні зросли на 2,6% щодо того ж місяця минулого року, повідомило напередодні міністерство праці. Результат збігся із середнім прогнозом аналітиків. При цьому інфляція прискорилася порівняно з 2,4% у вересні.
Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем сказав, що стежить за можливістю прискорення інфляції. За його прогнозами, відсоткові ставки в Штатах деякий час залишатимуться обмежувальними.
"Цілком можливо, що це остання миля на шляху до цінової стабільності, і я вірю, що за відповідної грошово-кредитної політики економіка прийде в ту точку, в яку потрібно, - заявив він в Економічному клубі Мемфіса в середу. - Робота ще не закінчена".
Водночас одразу декілька його колег із Федеральної резервної системи висловили впевненість, що інфляція повернеться до цільового рівня 2% на тлі поступового зниження процентних ставок, повідомляє Trading Economics.
Індекс DXY, що розраховується біржею ICE і показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зріс на 0,25% щодо рівня на закриття попередніх торгів - до 106,75 пункта. Під час сесії він піднімався до 107 пунктів - максимуму за два роки.
Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,26%.
Євро торгується вдень у межах $1,0536 порівняно з $1,0565 на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває наразі у районі 164,38 єни порівняно зі 164,26 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 156,02 єни проти 155,49 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2661 порівняно з $1,2709 днем раніше. Курс євро становить 0,8322 фунта проти 0,8314 у середу.
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