Ціни на золото впали майже до 2-місячного мінімуму після того, як дані по індексу споживчих цін підвищили курс долара

Ціни на золото впали майже до двомісячного мінімуму в четвер, головним чином через зміцнення долара після того, як дані показали, що інфляція в США залишається високою, в той час як очікування подальших кроків з боку Федеральної резервної системи також вплинуло на ціни.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали до тримісячного мінімуму на тлі постійного занепокоєння з приводу найбільшого імпортера Китаю, оскільки недавній раунд заходів стимулювання в цій країні в значній мірі виявився безрезультатним. Перспектива підвищення торговельних мит США щодо Китаю за другого президентства Дональда Трампа також важила.

Але сильніший долар залишався ключовим фактором на ринках металів, оскільки курс долара виріс до річного максимуму на тлі невизначеності щодо довгострокових перспектив процентних ставок.

Спотове золото о 06:41 EET подешевшало на 0,5% до 2 560,74 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, знизилися на 0,8% до 2 565,25 доларів за унцію. Спотове золото впало більш ніж на 8% з рекордно високого рівня, досягнутого в жовтні.

Втрати жовтого металу відбулися на фоні різкого зростання курсу долара і прибутковості казначейських облігацій цього тижня. Ралі долара посилилося після того, як дані в середу показали, що інфляція індексу споживчих цін в США в жовтні залишилася високою.

Хоча ці дані змусили трейдерів збільшити бети на зниження ставки ФРС у грудні, довгострокові перспективи ставок стали більш невизначеними.

Ринки також готувалися до потенційного прискорення інфляції на тлі експансіоністської та протекціоністської політики адміністрації Трампа, яка, як очікується, утримуватиме довгострокові ставки на відносно високому рівні.

У центрі уваги в четвер був прийдешній виступ голови ФРС Джерома Пауелла. Минулого тижня Пауелл підтвердив, що банк продовжить пом'якшення монетарної політики, спираючись на дані, після того як знизив ставки на 25 базисних пунктів.

Інші дорогоцінні метали також продемонстрували негативну динаміку в четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $938,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,4% до $30,233 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили недавнє зниження, досягнувши тримісячного мінімуму, оскільки негативні настрої щодо Китаю, найбільшого імпортера, залишалися в силі.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,9% до $8940,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,8% до $4,3060 за фунт, при цьому обидва контракти досягли найнижчого рівня з серпня.

Нещодавній раунд фіскальних заходів у Китаї значною мірою розчарував трейдерів, які сподівалися на більш цілеспрямовані заходи з підтримки приватних витрат і ринку нерухомості. Перспектива підвищення торговельних мит за Трампа також погіршила перспективи Китаю.

Очікується, що Пекін окреслить додаткові заходи стимулювання під час двох ключових політичних зустрічей у грудні.

Цього тижня основна увага буде прикута до даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам в Китаї, які мають бути опубліковані в п'ятницю.