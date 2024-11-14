Українські облігації підскочили на 12% через «трампівські» очікування інвесторів

Українські єврооблігації підскочили на 12% за останній місяць через очікування інвесторів, що Дональд Трамп зможе швидко завершити російсько-українську війну. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зростання євробондів України почалося у середині жовтня, коли ринки почали враховувати можливу перемогу Трампа на виборах президента США.

Облігації з терміном погашення у 2036 році зросли з 44 до 49 центів за долар за останній місяць. Ралі відбувається лише через два місяці після того, як Україна завершила реструктуризацію боргу на суму понад $20 млрд - одну з найбільших і найшвидших в сучасній історії.

Інвестори роблять ставку на те, що Трамп швидко закінчить війну (він казав, що зможе зробити це "за один день"), Україна погодиться на мирну угоду з втратою частини території, після чого українська економіка швидко відновиться.

"Основна частина торгівлі дійсно базується на очікуванні завершення війни або принаймні на ймовірності того, що Трампу вдасться запустити переговори", - сказав Тіс Лув, портфельний менеджер компанії Ninety One, яка володіє українськими облігаціями.

Інвестфонд BlackRock, який володіє значною частиною українського боргу і був членом комітету власників облігацій під час переговорів про реструктуризацію, відмовився коментувати ситуацію.

Не всі інвестори на ринку такі оптимістичні, як Ninety One. Портфельний менеджер Federated Hermes Мохаммед Елмі висловив скептицизм щодо можливості швидкого досягнення мирної угоди. До того ж є питання щодо того, в якому стані залишиться економіка України після переговорів і чи взагалі вони будуть пріоритетом для нової адміністрації Білого дому.

"У Трампа великий політичний порядок денний і багато роботи. Ці переговори також можуть бути досить тривалими", - сказав він.