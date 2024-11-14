Фондові індекси Європи зростають на добрих звітах

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:26 EET збільшився на 0,5% - до 504,01 пункту.

Німецький індикатор DAX з відкриття ринку піднявся на 1,2%, французький CAC 40 - на 0,7%, британський FTSE 100 - на 0,1% Італійський FTSE MIB додав 0,7%, іспанський IBEX 35 - 0,3% .

Котирування паперів британської Burberry злетіло на 15,2%.

На цій новині також зростають котирування акцій інших представників галузі, включаючи LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,2%, Kering - на 1,4%, L'Oreal - на 0,5%, Hermes - на 0,7%, Remy Cointreau - на 1,4%.

Ціна акцій Siemens підскочила на 7%. Найбільший в Європі промисловий конгломерат у липні-вересні отримав прибуток вище за очікування аналітиків.

Папери Deutsche Telekom дорожчають на 2,8%.

Акції ASML Holding дорожчають на 4,9%.

Також ASML очікує, що глобальні продажі напівпровідників перевищать $1 трлн до 2030 року, що означає щорічні темпи зростання ринку приблизно на 9% у період 2025-2030 років. на 1,2% та STMicroelectronics - на 1,1%.

Вартість найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також піднімається: BP Plc - на 1,8%, Shell - на 1,2%, TotalEnergies - на 2%, Equinor - на 3,2%.

Крім того, підвищуються ціни паперів автомобілебудівних компаній, у тому числі Mercedes-Benz - на 0,3%, Volkswagen - на 0,2%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,6%, Stellantis - на 1%, Renault - на 0,7%.

Тим часом акції швейцарської перестрахувальної компанії Swiss Re та німецької фармацевтичної Merck KGaA дешевшають на 1,9% та 2,4% відповідно після публікації звітностей.

Ціни на кольорові та дорогоцінні метали опустилися до мінімумів за кілька місяців, що стало причиною зниження котирувань паперів представників цієї галузі, включаючи Fresnillo - на 3,3%, Endeavour Mining - на 2,3%, Anglo American та Glencore - на 1,2 %.