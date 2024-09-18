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JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
10:47 18.09.2024 |
JPMorgan Chase & Co. може стати новим партнером Apple Inc. у програмі випуску кредитних карток компанії, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.
Сторони почали переговори раніше цього року і просунулися в них за останні тижні, зазначають джерела. Проте, за їхніми словами, до укладення угоди може пройти не один місяць. Ключові деталі партнерства (зокрема ціна угоди), як і раніше, не узгоджені, кажуть джерела.
Apple розірвала угоду з попереднім партнером у цьому проєкті - Goldman Sachs Group Inc. - минулого року. Відтоді компанія вела переговори з низкою інших фінкомпаній, зокрема з Synchrony Financial і Capital One, щоб оцінити потенційний інтерес до її кредитної програми.
У програмі кредитних карток Apple бере участь понад 12 млн осіб, загальний обсяг непогашених залишків за картками, випущеними Goldman для компанії, становить близько $17 млрд, зазначає WSJ.
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