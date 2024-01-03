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The Banker визнав Пишного найкращим головою центрального банку 2024 року в Європі та світі
19:27 02.01.2024 |
Британське фінансове видання The Banker визнало голову Національного банку України Андрія Пишного найкращим головою центрального банку 2024 року в Європі та світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
«Для мене честь отримати цю нагороду. Це міжнародне визнання, яке слід сприймати насамперед як чергове підтвердження спроможності України та українського народу. Нашої здатності гідно долати виклики повномасштабної війни. Це величезний привілей і відповідальність: очолювати команду професіоналів НБУ і робити наш внесок у стійкість країни в часи жорстоких випробувань», - сказав Пишний.
У Нацбанку зазначають, що нагорода The Banker Central Banker of the Year щороку присуджується очільникам центробанків, яким найкраще вдалося стабілізувати економіку своєї країни та стимулювати її зростання. Видання відзначило важливу роль Андрія Пишного у збереженні макрофінансової стабільності в Україні, а також проактивну політику Національного банку для посилення стійкості навіть в умовах повномасштабної війни.
Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила Пишного головою Нацбанку.
Пишний у 1996 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "правознавство". У 2005 році він закінчив Українську академію банківської справи НБУ. У 2000 році розпочав кар'єру в Ощадбанку - спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. голови правління. Із березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління акціонерного товариства "Ощадбанк".
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