Голова НБУ пояснив, що означають секторальні санкції РНБО проти фінустанов рф

Рішення РНБО від 22 лютого 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації", яке затвердила ВР, означають повне припинення співпраці з фінансовими установами рф.

Про це написав голова Національного банку Андрій Пишний у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Рада національної безпеки і оборони України врахувала наші пропозиції. Вони лягли в основу рішення РНБО від 22 лютого 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації", яке підтримав своїм Указом і Президент. Це повне обмеження доступу фінансових установ російської федерації до ринків та активів в Україні. Повний блок!», - прокоментував Андрій Пишний.

За його словами, обмеження поширюватимуться на банки, кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компанії, інвестиційні фонди та інших надавачів фінансових послуг, що зареєстровані чи мають місцезнаходження в російській федерації. Тобто на весь фінансовий сектор рф.

«Ми маємо ослаблювати його усіма доступними способами. Саме фінансовий сектор є стратегічним «донором» цієї війни. Доки він функціонує, доти російська фінансова система ефективно виконує свої функції, зберігає стійкість до криз, залишається захищеною від суттєвого впливу санкцій країн - партнерів Групи семи, адже дає простір для маневрів та обходу цих санкцій», - відмітив Пишний.

Тож, на його переконання, маємо бути рішучими й розрізати будь-які «ниточки», які ще можуть тягнутися через кордон України й рф.

«Я бачу в цьому рішенні й приклад, яким ми апелюємо до наших партнерів - країн санкційної коаліції. Саме такої моделі санкційного підходу ми чекаємо від них. Наразі США, ЄС, Великобританія, Канада та інші партнери застосували повні блокуючі санкції, заборону на здійснення трансакцій та відключення від системи SWIFT лише до окремих російських банків і фінансових установ», - додав голова Нацбанку.

При цьому він підтвердив позицію Національного банку про повне блокування, що має стосуватися усіх банків та ключових інститутів ринку рф, тобто усього фінансового сектору рф, крім одного банку зі спеціальною ліцензією на обмежене коло операцій щодо непідсанкційних товарів.

«Тільки так буде забезпечено можливість ефективного контролю над трансакціями з резидентами рф та мінімізовано ризики обходу санкційних обмежень», - підкреслив Пишний.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого "Про застосування галузевих спеціально-економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації", введене в дію указом Президента.