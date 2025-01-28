Ініціатива НБУ щодо заміни «копійки» «шагом» заслуговує на підтримку - комісія УІНП

Ініціатива Національного банку України щодо зміни назви розмінної монети з "копійка" на "шаг" заслуговує на підтримку, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Історично "шаг" був назвою розмінної монети, що перебувала в обігу в Україні в XVII-XVIII століттях. Вона неодноразово згадується не лише в писемних джерелах, а й у художній літературі та фольклорі. Назва "шаг" характерна винятково для території сучасної України, але жодним чином не пов'язана з Московським царством і Російською імперією", - йдеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що впродовж другої половини XVII - XVIII століть Московія прагнула нав'язати фінансовій системі Гетьманщини обіг лише власних грошей, зокрема й копійки як роздрібної монети, витісняючи традиційну для українського грошового обігу західноєвропейську монету.

"Після відновлення 24 серпня 1991 року держави Україна виникла й ідея відродити "шаг" як розмінну монету. Упродовж 1991-1992 років розробляли проєкти та ескізи банкнот і монет (зокрема, було розроблено ескізи розмінних монет 1, 5, 10 і 25 шагів, проведено експериментальне карбування монет). Однак унаслідок переважання серед народних депутатів України осіб із радянським світоглядом постанова Президії Верховної Ради України від 2 березня 1992 року затвердила для розмінної монети назву "копійка", - зазначили в комісії.

У зв'язку з чим, наголошується, назва "копійка" політично, економічно та семантично належить до символів, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною.

"З огляду на викладені міркування, ініціатива Національного банку України щодо внесення змін до законодавства стосовно зміни назви розмінної монети "копійка" на історично обґрунтовану "шаг" заслуговує на підтримку та сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей, подоланню негативної колоніальної спадщини", - йдеться у висновках.

Як повідомлялося, у вересні НБУ ініціював зміну назви розмінної монети з "копійок" на "шаги".

Згідно з результатами опитування, проведеного Rakuten Viber, більше половини (57%) опитаних українців вважають зайвою заміну назви "копійка" на "шаг".

Ексглава УІНП Антон Дробович підтримує ініціативу НБУ змінити назви розмінної монети з "копійок" на "шаги".