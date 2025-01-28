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АНАЛІТИКА

До банків в управлінні Фонду гарантування торік надійшло ₴3,8 мільярда

 

У 2024 році сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становила 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє ФГВФО, передає Укрінформ.

"Із загальної суми надходжень за минулий рік 1,4 млрд грн банки отримали від реалізації активів. Тобто 37% від усіх надходжень становлять кошти від продажу майна. Окрім того, 640,3 млн грн надійшло від погашення кредитів, 498,8 млн грн - від операцій з цінними паперами, 46,1 млн грн - від оренди майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 1,2 млрд грн надійшло з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З цих коштів 433,7 млн грн становить сума від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Лідерами за сумою надходжень у 2024 році стали: АТ «МР Банк» - 780,1 млн грн; АТ «АКБ «Конкорд» - 595,5 млн грн; АТ «Айбокс Банк» - 587,7 млн грн.

У Фонді нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні ФГВФО, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Як повідомлялося, сума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками аукціонів, проведених у системі Prozorro.Продажі у 2024 році, становила майже 1,4 млрд грн.

Найрезультативнішими місяцями з точки зору успішного проведення аукціонів та продажу активів стали березень (395,6 млн грн), жовтень (194,7 млн грн) і лютий (179,2 млн грн). Найбільшу частку проданих торік активів становили кредити юридичних осіб (39%), нерухоме майно (35%) та кредити фізичних осіб (20%).
 

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