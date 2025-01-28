НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,939 грн/$1

Хоча Samsung не розкрила точну дату запуску нової XR-гарнітури, є ймовірність, що пристрій надійде в продаж до кінця цього року. Ціна, ймовірно, буде досить високою (понад $2000), а запуск може бути обмежений кількома країнами на початку.