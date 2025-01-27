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АНАЛІТИКА

Борги населення за кредитами зросли торік на 62 мільярди, але про закредитованість громадян не йдеться, - голова НБУ

17:21 27.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Чистий кредитний портфель бізнесу за підсумками 2024 року збільшився на 65 мільярдів гривень, а населення - на 62 мільярди гривень.

Про це голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення - на 62 млрд грн, або на 39%", - повідомив Пишний.

За словами голови НБУ, збільшення обсягів кредитування є результатом як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.

Пишний зауважив, що зростання кредитного портфеля переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" скоротилася до 34%. Водночас корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп.

"Фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей - сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання", - уточнив голова НБУ.

Водночас він запевнив, що про надмірну закредитованість бізнесу та населення наразі не йдеться.

"Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%", - наголосив Пишний.

Голова НБУ додав, що внаслідок посилення конкуренції за позичальників банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизили ставку за бізнес-кредитами в середньому до 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів.

Водночас якість кредитного портфеля банків поліпшується: частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася з початку минулого року на 6 відсоткових пунктів - до 31% станом на 1 грудня 2024 року.

"Звісно, на цьому ми не зупинимося і в 2025 році надалі реалізовуватимемо кроки, визначені в Стратегії з розвитку кредитування", - підсумував Пишний.

Як повідомлялося, водночас у грудневому Звіті про фінансову стабільність Національного банку наводилися дані про те, що приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки. Водночас, порівняно із 2018 роком, цей показник суттєво зменшився.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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