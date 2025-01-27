Фінансові новини
- |
- 27.01.25
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Борги населення за кредитами зросли торік на 62 мільярди, але про закредитованість громадян не йдеться, - голова НБУ
Чистий кредитний портфель бізнесу за підсумками 2024 року збільшився на 65 мільярдів гривень, а населення - на 62 мільярди гривень.
Про це голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.
"Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення - на 62 млрд грн, або на 39%", - повідомив Пишний.
За словами голови НБУ, збільшення обсягів кредитування є результатом як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків.
Пишний зауважив, що зростання кредитного портфеля переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" скоротилася до 34%. Водночас корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп.
"Фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей - сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання", - уточнив голова НБУ.
Водночас він запевнив, що про надмірну закредитованість бізнесу та населення наразі не йдеться.
"Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%", - наголосив Пишний.
Голова НБУ додав, що внаслідок посилення конкуренції за позичальників банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизили ставку за бізнес-кредитами в середньому до 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів.
Водночас якість кредитного портфеля банків поліпшується: частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася з початку минулого року на 6 відсоткових пунктів - до 31% станом на 1 грудня 2024 року.
"Звісно, на цьому ми не зупинимося і в 2025 році надалі реалізовуватимемо кроки, визначені в Стратегії з розвитку кредитування", - підсумував Пишний.
Як повідомлялося, водночас у грудневому Звіті про фінансову стабільність Національного банку наводилися дані про те, що приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки. Водночас, порівняно із 2018 роком, цей показник суттєво зменшився.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну
|Скандал довкола АОЗ: у Раді вимагають відставки Умєрова
|Скандал з закупівлями зброї: МО змінить голову АОЗ
|Генерал Галушкін: судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на рішучість командирів та дії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Борги населення за кредитами зросли торік на 62 мільярди, але про закредитованість громадян не йдеться, - голова НБУ
|Ініціатива НБУ щодо заміни «копійки» «шагом» заслуговує на підтримку - комісія УІНП
|Долар США знижується до євро, фунта та єни
|Нацбанк призначив нового директора департаменту нагляду за небанківськими фінустановами
|Європейські фондові індекси знижуються під тиском технологічного сектора
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,939 грн/$1
Бізнес
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Спільноти на Reddit почали забороняти посилання на X через «нацистське привітання» Ілона Маска
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ