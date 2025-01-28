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Нацбанк призначив нового директора департаменту нагляду за небанківськими фінустановами
13:58 27.01.2025 |
Національний банк призначив директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Володимира Суханова.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що департамент належить до вертикалі підпорядкування пруденційного нагляду, контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
До сфери відповідальності новопризначеного директора відповідальності належатиме здійснення безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства об'єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, оцінювання ризиків, які притаманні діяльності небанківських фінустанов, реагування на факти порушення законодавства про фінансові послуги тощо.
Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг був створений у листопаді 2024 року.
Володимир Суханов працює в банківській системі 18 років, зокрема понад десять років - у системі банківського нагляду Національного банку.
До призначення на нову посаду працював заступником директора Департаменту інтегрованого нагляду за банками. Зокрема, до сфери його відповідальності, належала наглядова діяльність за більш ніж 20 банками та 30 небанківськими надавачами платіжних послуг.
До роботи в НБУ упродовж 2007-2014 років працював на керівних посадах в українських банках, де займався розвитком роздрібного бізнесу та мережі банківських відділень.
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