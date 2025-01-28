Долар США знижується до євро, фунта та єни

Долар США знижується до євро і фунта, сильно здає позиції в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,4%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Інвестори продовжують стежити за змінами в політиці США і заявами президента Дональда Трампа.

Минулими вихідними Трамп доручив своїй адміністрації негайно запровадити 25% мита на імпорт з Колумбії через відмову влади цієї країни прийняти літаки з нелегальними мігрантами, яких депортують зі США. Пізніше Білий дім оголосив, що мита не набудуть чинності, оскільки уряд Колумбії погодився на умови Вашингтона.

Конфлікт Трампа з владою Колумбії посилив короткострокову невизначеність на ринку, спровокувавши деяку волатильність долара США, зазначив аналітик порталу Investing.com Гюнай Джаймаз.

"Хоча Колумбія і є невеликим гравцем у світовій торгівлі, ці дії дають уявлення про те, як Трамп підходитиме до торговельних відносин з більшими економіками", - написав експерт.

Раніше Трамп заявляв про намір з 1 лютого запровадити мита на імпорт з Мексики і Канади, а також допускав можливість запровадження мит на імпорт з Євросоюзу і Китаю.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET у понеділок торгується на позначці $1,0527, з підвищенням на 0,22% від рівня закриття попередньої сесії.

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, що розраховується мюнхенським інститутом економічних досліджень Ifo, у січні зріс до 85,1 пункту порівняно з 84,7 пункту місяцем раніше. Серединний прогноз експертів передбачав збереження індексу на грудневому рівні.

Курс фунта до долара зріс на 0,34%, до $1,2517. Під час торгів пара піднімалася до максимуму з середини грудня.

Вартість долара в парі з японською валютою впала на 1,32%, до 153,96 єни. Під час торгів пара долар/єна опускалася до мінімуму за п'ять тижнів - 153,74 єни.

Увага трейдерів цього тижня буде спрямована на засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), підсумки яких буде підбито в середу і четвер відповідно.

Очікується, що ЄЦБ знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів. Особливий інтерес становитиме заява регулятора щодо перспектив його грошово-кредитної політики, пише Trading Economics.

ФРС, найімовірніше, залишить ключову ставку без змін. Ринки оцінюють імовірність зміни ставки на січневому засіданні всього в 4,8%, показують дані CME Group.

Уже після засідання, у п'ятницю, вийдуть дані про доходи і витрати американців за грудень, що включають ключовий показник інфляції в США, який відстежує ФРС.

Подальша динаміка долара визначатиметься цілою низкою чинників, вважає Джаймаз, виокремлюючи рішення ФРС і ЄЦБ, торговельну політику Трампа і загальну нестійкість глобального ландшафту.

"Послідовне зниження ставок ФРС і ЄЦБ може підтримати зміцнення долара, тоді як позиція Трампа щодо зовнішньої торгівлі та невизначеність перспектив запровадження митних тарифів, імовірно, сприятимуть волатильності на ринку", - пише експерт.

Також цього тижня будуть опубліковані дані щодо ВВП Німеччини та єврозони.