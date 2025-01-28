Європейські фондові індекси знижуються під тиском технологічного сектора

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в понеділок на тлі падіння котирувань компаній технологічного сектора.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:04 EET опустився на 0,58%, до 527,01 пункту.

Британський FTSE 100 зменшився на 0,14%, німецький DAX - на 1,03%, французький CAC 40 - на 0,67%, італійський FTSE MIB - на 0,28%, іспанський IBEX 35 - на 0,07%.

Акції технологічних компаній дешевшають на новинах про зростання популярності АІ-асистента китайського стартапу DeepSeek, який посів перше місце за кількістю завантажень в App Store і входить до числа лідерів зі скачування в магазині застосунків для пристроїв на базі Android Play Store. Асистент ґрунтується на випущеній минулого тижня безкоштовній великій мовній моделі з відкритим вихідним кодом R1. У документах на сайті DeepSeek зазначено, що модель можна порівняти за рівнем із моделлю o1 від американської OpenAI (розробник ChatGPT).

Вартість навчання і розробки моделі DeepSeek детально не розкривається, але, судячи з усього, вона помітно нижча, ніж у найкращих розробок OpenAI і Meta, пише Bloomberg.

Побоювання, що новітня АІ-модель DeepSeek є більш економічно ефективною, працюючи на менш передових чипах, ставлять під сумнів обґрунтованість захмарних оцінок провідних технологічних компаній, зазначають експерти.

Папери ASM International дешевшають на цьому тлі на 17,5%, ASML Holding - на 10,6%, BE Semiconductor - на 9,6%, Infineon Technologies - на 4,1%, STMicroelectronics - на 3%.

Лідер зростання у складі Stoxx Europe 600 - найбільша звукозаписна компанія світу Universal Music Group (+5,3%). У неділю Universal Music і шведська стрімінгова платформа Spotify повідомили про укладення нової багаторічної угоди щодо розповсюдження музичних записів і видань.

Акції ірландського бюджетного авіаперевізника Holdings Plc додають 4,7% на тлі позитивної квартальної звітності. Чистий прибуток компанії в жовтні-грудні 2024 року становив 148,6 млн євро порівняно з 14,8 млн євро за аналогічний період попереднього року, а її квартальна виручка збільшилася на 10%, до 2,96 млрд євро. Чистий прибуток Ryanair у поточному фінроці очікується на рівні 1,55-1,61 млрд євро.

Лідери зростання у складі DAX - акції холдингу Vonovia (+2,3%), енергетичної компанії E.ON SE (+2%) і "префи" Volkswagen AG (+1,6%).

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, що розраховується мюнхенським інститутом економічних досліджень Ifo, у січні зріс до 85,1 пункту порівняно з 84,7 пункту місяцем раніше. Серединний прогноз експертів передбачав збереження індексу на грудневому рівні.

Цього тижня очікується вихід важливих економічних даних, зокрема показників зростання ВВП Німеччини та єврозони. Інвестори також чекатимуть на рішення Європейського центрального банку щодо ключової відсоткової ставки та його сигналів щодо майбутньої траєкторії грошово-кредитної політики. Засідання ЄЦБ завершиться 30 січня. Квартальну звітність опублікують ASML, LVMH, Shell і Roche.