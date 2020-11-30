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В Украине каждая девятая платежная операция в этом году осуществлялась с помощью гаджетов
09:18 30.11.2020 |
В Украине в январе-сентябре 2020 года каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.
Как передает Укринформ, об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
"Смартфоны вошли в нашу жизнь и изменили ее навсегда - в 2020 году в Украине каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов. В этом году за три квартала таким образом было потрачено почти 70 млрд гривень", - говорится в сообщении.
Также в 2020 году каждая третья безналичная операция по платежной карте осуществлялась в интернете. Это более 455 млрд гривень (за январь-сентябрь этого года).
По словам заместителя председателя Национального банка, препятствием активному развитию остается устаревшее законодательство. Именно поэтому Национальный банк передал в Верховную Раду законопроект о платежных услугах, зарегистрированных под номером 4364. Документ создаст предпосылки для кардинальных изменений платежного ландшафта в Украине.
"Банки должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг. Иными словами, предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными, каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора", - отмечают в НБУ.
По мнению Нацбанка, кроме открытого банкинга этот законопроект принесет платежному рынку и другие возможности и перспективы для развития: расширится перечень платежных услуг, появятся новые типы участников рынка, например, поставщика услуг по предоставлению сведений со счетов. Новые участники рынка смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке крутых сервисов именно для нее, также существенно пересмотрена роль небанковских поставщиков платежных услуг на платежном рынке. Благодаря будущим изменениям рынок трансформируется и участие в платежных системах от поставщиков платежных услуг не потребуется. У небанковских поставщиков платежных услуг появится возможность открывать платежные счета.
Ключевым же преимуществом нового регулирования платежного рынка является то, что финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для развития бизнеса.
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