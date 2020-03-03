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Coinbase тестирует спорную систему распознавания лиц от Clearview AI
12:51 02.03.2020 |
Криптовалютная компания Coinbase начала тестировать скандально известную систему распознавания лиц от американского стартапа Clearview AI.
По информации BuzzFeed, систему от Clearview AI использует в настоящее время более 2200 компаний. Посредством искусственного интеллекта система использует базу изображений, собранных на Facebook, Twitter, YouTube и других сайтах. При этом данные собираются без согласия пользователей.
Как сообщает The New York Times, с 2019 года компания сотрудничает более чем с 600 правительственными ведомствами. В частности, доступ к системе получали полиция и спецслужбы США и Канады. Также систему уже протестировали финансовые гиганты Bank of America и Wells Fargo.
Многие эксперты уверены, что методы сбора данных нарушают политики соцсетей. Например, в Facebook, Google и Twitter уже заявили, что начали проверку. Однако представители Clearview AI утверждают, что система использует только общедоступные изображения. То есть, если пользователь изменит настройки конфиденциальности в Facebook, система не станет включать фотографии из профиля.
Также примечательно, что Clearview AI хранит все изображения, даже если те впоследствии будут удалены из первоисточника.
Представитель Coinbase, впрочем, заявил, что компания тестирует Clearview исключительно для удовлетворения своих «уникальных потребностей области безопасности и правового соответствия» и не использует ее в работе с пользовательскими данными. Также было отмечено, что обязательств на дальнейшее использование системы Coinbase на себя не брала.
По данным Pitchbook, в 2017 году Clearview AI получил финансирование от Kirenaga Partners и Питера Тиля. Последний предоставил $200 тысяч, получив таким образом долю в стартапе. В 2019 году Clearview AI привлекла еще $7 млн от группы инвесторов в рамках раунда финансирования Серии А.
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