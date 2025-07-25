Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано в п'ятницю.

Індекс Stoxx Europe 600 о 12:49 EET опустився на 0,27% - до 550,08 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,24%, німецький DAX - 0,46%, іспанський IBEX 35 - 0,34%. Французький CAC 40 додає 0,26%, італійський FTSE MIB - 0,11%.

Трейдери вивчають європейські статдані, звітність компаній і продовжують стежити за перебігом переговорів США з їхніми торговельними партнерами, сподіваючись на швидке укладення угоди між Штатами і Євросоюзом.

Раніше цього тижня Вашингтон підписав торговельну угоду з Японією, і ЗМІ повідомили, що ЄС і США також близькі до укладення угоди.

Як показали опубліковані в п'ятницю дані, індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує мюнхенський інститут Ifo, у липні зріс до максимальних з травня 2024 року 88,6 пункту з 88,4 пункту місяцем раніше. Аналітики, прогноз яких наводить Trading Economics, у середньому очікували 89 пунктів.

Індекс ставлення до поточної ситуації цього місяця підвищився до 86,5 пункту (максимум з липня минулого року) з 86,2 пункту в червні, індекс очікувань - до 90,7 пункту (максимум з квітня 2023 року) з 90,6 пункту.

Роздрібні продажі у Великій Британії в червні зросли слабше за очікування - на 0,9% порівняно з попереднім місяцем і на 1,7% порівняно з червнем минулого року, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Консенсус-прогноз експертів припускав підйом на 1,2% у щомісячному порівнянні та на 1,8% у річному.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії в липні знизився до мінус 19 пунктів з мінус 18 пунктів місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK. Аналітики очікували падіння до мінус 20 пунктів.

Індикатор споживчої довіри у Франції в липні піднявся до 89 пункту з 88 у червні, тоді як експерти прогнозували збереження показника на рівні попереднього місяця.

В Італії індекс споживчої довіри зріс до максимальних з лютого 97,2 пункту з 96,1 місяцем раніше. Аналітики прогнозували зниження до 96 пунктів.

Найрізкіше падіння у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій Puma SE (на 16,7%). Німецький виробник спортивних товарів різко погіршив прогноз виручки на 2025 рік, зазначивши слабші, ніж очікувалося, результати на ключових для нього ринках, а також негативні наслідки торговельних мит.

У зростанні серед компонентів зведеного індексу лідирує шведська інкасаторська компанія Loomis AB, що додає 7,9% ринкової вартості після сильної звітності.

Папери французького ритейлера Carrefour SA дорожчають на 6,9% на новинах про те, що він продає свій італійський бізнес компанії NewPrinces, що займається виробництвом молочної продукції, дитячого харчування та макаронних виробів. Угода оцінюється приблизно в 1 млрд євро.

Ринкова вартість Volkswagen (VW) підвищується на 2%, попри слабку звітність компанії. Німецький автоконцерн погіршив прогноз рентабельності на поточний рік, а його прибуток і виручка не виправдали очікувань ринку.

Папери LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA дорожчають на 3,4%, хоча його результати за півріччя також виявилися слабшими за прогнози.

Акції інших виробників товарів класу "люкс" теж зростають у ціні, зокрема Pernod Ricard - на 2%, Kering - на 3,8%, Hermes International - на 1,5%.

Вартість паперів Remy Cointreau SA підвищується на 5,9%. Французький виробник алкогольної продукції збільшив продажі в першому фінансовому кварталі вперше з 2023 року і підвищив річний прогноз прибутку.

Французька Compagnie Generale des Etablissements Michelin втрачає 1,3% капіталізації. Один із провідних світових виробників автомобільних шин у першому півріччі скоротив чистий прибуток на 27,8%, одночасно показник виявився гіршим за очікування аналітиків.

Ціна акцій італійської Eni SpA підвищується на 0,5%. Нафтогазова компанія скоротила чистий прибуток у другому кварталі, проте скоригований показник перевершив прогнози ринку.

NatWest Group Plc (колишній Royal Bank of Scotland) збільшує ринкову вартість на 2,2%. Британський банк у другому кварталі 2025 року наростив виручку та операційний прибуток, також обидва показники виявилися кращими за прогнози аналітиків. NatWest також оголосив buyback на 750 млн фунтів.