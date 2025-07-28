Азіатські акції коливаються напередодні закінчення терміну дії мит США. Nikkei падає напередодні рішення Банку Японії

Азіатські фондові ринки намагалися визначитися з напрямком на початку напруженого тижня: індекс Nikkei знизився напередодні рішення Банку Японії щодо процентної ставки, а Гонконг очолив регіональний ріст на тлі оптимізму щодо торговельної угоди між США та ЄС.

Незважаючи на оптимізм щодо торгівлі, більшість азіатських ринків продемонстрували лише незначні зміни, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом на 1 серпня.

Зростання в понеділок також підтримало сильне завершення тижня на Волл-стріт, де S&P 500 і Nasdaq закрилися на нових рекордних максимумах.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли під час азіатських торгів. У всьому світі інвестори очікують на рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, яке буде оголошено у вівторок, а також на корпоративні звіти гігантів технологічної галузі, включаючи Apple, Microsoft та інших, які будуть опубліковані цього тижня.

Загальний настрій покращився після новин про рамкову угоду між США та ЄС, оголошену в неділю. Угода передбачає 15% мито на товари ЄС, що ввозяться до США, що нижче від спочатку запропонованих 30%.

Тим часом, високопоставлені представники США та Китаю мали зустрітися в Стокгольмі в понеділок, щоб вирішити торговельні суперечки і, як повідомляється, домогтися тримісячного продовження митного перемир'я.

Згідно з повідомленням South China Morning Post, обидві сторони прагнуть продовжити митне перемир'я до його закінчення 12 серпня, не маючи наміру вводити нові мита або посилювати напруженість.

Китайські ринки відкрилися з підвищенням, але потім дещо скоротили прибутки і торгувалися з невеликим зниженням. Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,2%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 також знизився на 0,2%.

Японський Nikkei 225 впав на 1% після недавнього річного максимуму минулого тижня. Більш широкий індекс TOPIX впав на 0,5%.

Банк Японії має намір зберегти свою облікову ставку на рівні 0,5% на засіданні в четвер.

Центральний банк може запропонувати менш песимістичний економічний прогноз після укладення минулого тижня торговельної угоди з США, що вказує на можливість відновлення підвищення ставок у 2025 році.

«З огляду на торговельну угоду між США і Японією, укладену цього тижня, великий фактор невизначеності був усунутий. Це може дещо полегшити становище Банку Японії», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Крім того, можливе підвищення прогнозів інфляції має дати ринку підказки щодо короткострокових перспектив ставок», - додали вони.