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Золото відновлює позиції на тлі слабкості долара
08:08 28.07.2025 |
Ціни на золото зросли в понеділок на тлі нестабільної торгівлі, оскільки слабший долар допоміг компенсувати тиск з боку підвищеного апетиту до ризику після того, як США та Європейський Союз оголосили про укладення рамкової торговельної угоди.
О 06:21 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 3342,62 долара за унцію після досягнення найнижчого рівня з 17 липня. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,2% до 3342,90 доларів.
У неділю США уклали рамкову торговельну угоду з Європейським Союзом, ввівши 15% імпортне мито на більшість товарів ЄС - половину від загрожуваної ставки - і запобігши більшій торговельній війні між двома союзниками, на які припадає майже третина світової торгівлі.
Однак угода залишила невирішеними ключові питання, зокрема мита на алкогольні напої.
Угода послабила трансатлантичну торговельну напругу, чинячи тиск на золото, сказав Джигар Тріведі, старший аналітик з сировинних товарів у Reliance Securities, додавши, що вона також послабила індекс долара, що надало певну підтримку золоту.
Індекс долара США знизився на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, більш доступним для закордонних покупців.
Після укладення угоди настрої інвесторів щодо ризиків покращилися, а європейські валюти та ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися з підвищенням.
Тим часом, старші переговорники зі США та Китаю мають зустрітися в Стокгольмі пізніше цього дня, щоб обговорити тривалі економічні суперечки, прагнучи продовжити перемир'я, яке запобігло підвищенню мит.
«У короткостроковій перспективі ми не очікуємо, що золото зазнає різких коливань. Інвестори звертають свою увагу на вирішальний тиждень для монетарної політики та економічних даних США», - сказав Тріведі.
Очікується, що Федеральний резерв збереже базову процентну ставку в діапазоні 4,25-4,50% після завершення дводенного засідання з питань політики в середу.
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що мав позитивну зустріч з Пауеллом, що свідчить про те, що глава ФРС може бути схильний до зниження процентних ставок.
Спотове срібло подорожчало на 0,2% до 38,21 долара за унцію, платина подорожчала на 1,2% до 1417,67 долара, а паладій подорожчав на 2,9% до 1254,98 долара.
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