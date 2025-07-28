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АНАЛІТИКА

Євро зростає після укладення угоди про мита між США та ЄС

07:44 28.07.2025 |

Фінанси

 

Євро подорожчав у понеділок після оголошення про укладення рамкової торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, останньої в серії угод, спрямованих на запобігання глобальній торговельній війні.

Під час зустрічі в Шотландії в неділю президент США Дональд Трамп і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про угоду, яка передбачатиме 15% мито на товари ЄС, що вдвічі менше від того, яке Трамп погрожував ввести з 1 серпня.

Старші переговорники США і Китаю мають зустрітися в Стокгольмі в понеділок з метою продовження торговельного перемир'я і запобігання різкому підвищенню мит. Тим часом увага інвесторів переходить до корпоративних звітів та засідань центральних банків у США та Японії.

«Це може бути позитивний тиждень, просто тому, що тепер ми знаємо правила гри, якщо можна так сказати», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Тепер, коли ситуація стала більш зрозумілою, можна припустити, що не тільки в США, але й у всьому світі з'явиться трохи більше бажання розглядати інвестиції, розширення та можливості», - сказав він у подкасті NAB.

Курс євро становив 1,1763 долара, що на 0,2% вище, ніж на початку тижня в Азії. Єдина валюта подорожчала на 0,2% до 173,78 ієни.

Трамп заявив, що ЄС планує інвестувати в США близько 600 мільярдів доларів і значно збільшити обсяги закупівель американської енергії та військової техніки. Ця угода схожа на ту, що була укладена минулого тижня з представниками Токіо, згідно з якою Японія інвестує в США близько 550 мільярдів доларів, а на її автомобілі та інші імпортні товари буде накладено 15-відсотковий митний тариф.

Базовий 15-відсотковий тариф все ще буде вважатися багатьма в Європі занадто високим, порівняно з початковими сподіваннями Європи на укладення угоди про нульові тарифи.

Китай має до 12 серпня укласти довгострокову торговельну угоду зі США. Прориву в переговорах між США і Китаєм у Стокгольмі не очікується, але аналітики вважають, що ймовірним є ще одне 90-денне продовження торговельного перемир'я, укладеного в середині травня.

У п'ятницю долар США зміцнився на тлі надійних економічних даних, які свідчать про те, що Федеральна резервна система може не поспішати з відновленням зниження процентних ставок. Очікується, що і ФРС, і Банк Японії залишать ставки без змін на засіданнях з питань політики цього тижня, але трейдери зосереджують увагу на подальших коментарях, щоб оцінити терміни наступних кроків.

Курс долара майже не змінився і склав 147,68 ієни. Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо основних валют, впав на 0,1% до 97,534.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,34385 долара, знизившись майже на 0,1%. Австралійський долар коштував 0,6576 долара, піднявшись на 0,2%, а новозеландський долар залишився на рівні 0,6019 долара.
За матеріалами: investing.com
 

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