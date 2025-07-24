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SpaceX попереджає інвесторів, що Маск може знову зайнятися політикою
10:53 24.07.2025 |
Американська космічна компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у нових інвесторських документах зазначила, що її засновник може знову активно долучитися до політичної діяльності у США. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішню документацію компанії.
У паперах, пов'язаних з останньою пропозицією викупу акцій, зазначено, що Маск раніше обіймав посаду старшого радника президента Дональда Трампа у рамках Департаменту урядової ефективності і "може в майбутньому виконувати аналогічні ролі, приділяючи їм значну частину часу та енергії".
Це перше подібне попередження в документах SpaceX, які розповсюджуються серед потенційних інвесторів. Воно визначене як один із факторів ризику, що може вплинути на діяльність компанії, оцінна вартість якої наразі становить близько $400 млрд.
Раніше Маск публічно заявляв про намір відійти від політики та зосередитись на бізнесі - Tesla, стартапі зі штучного інтелекту xAI та інших своїх проєктах. Утім, після публічного конфлікту з Дональдом Трампом у червні-липні, він погрожував створити нову політичну партію, яка "виведе з Конгресу" чинних законодавців.
SpaceX є ключовим підрядником NASA та Пентагону. Компанія займається запуском ракет Falcon, розробляє космічний корабель Starship для польотів на Марс та керує мережею із понад 8 000 супутників Starlink. У межах останньої інвестиційної пропозиції SpaceX планує викупити до $1,25 млрд акцій у працівників і ранніх інвесторів.
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