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АНАЛІТИКА

У Британії виробництво автомобілів упало до найнижчого рівня за останні 72 роки

 

У першому півріччі 2025 року виробництво легкових і вантажних автомобілів у Великій Британії скоротилося на 12% - до 417 200 одиниць. Це найгірший показник з 1953 року, якщо не враховувати пандемію Covid. Про це пише The Guardian.

Головною причиною падіння називають 25% мита на експорт авто до США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Через них британські виробники таких преміумбрендів, як Bentley, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, були змушені тимчасово припинити постачання до США ще у квітні.

"Це був один з найважчих періодів для британської автомобільної промисловості", - зазначив виконавчий директор Товариства виробників автомобілів і торговців Майк Хоуз.

За його словами, індустрія сподівається, що поточне падіння - це найнижча точка перед початком відновлення.

Водночас британські автовиробники впроваджують перехід від бензинових і дизельних авто до електромобілів на тлі невизначених продажів.

Згідно з новою угодою між Вашингтоном і Лондоном, з кінця червня країна може експортувати до США до 100 000 авто на рік за зниженим митом у 10%.

Але Хоуз наголосив, що ця квота лише дозволить утримати поточні обсяги експорту, а для зростання потрібні нові переговори зі США.

На тлі складної ситуації уряд Великої Британії оголосив про субсидії на купівлю електрокарів у розмірі до 3750 фунтів стерлінгів. Ці виплати діятимуть лише для авто вартістю до 37,000 фунтів стерлінгів, і лише за умов дотримання жорстких вимог до викидів вуглецю в процесі виробництва.

Це означає, що більшість імпортованих електрокарів з Китаю чи Південної Кореї не підпадають під субсидії, а виробники не можуть зрозуміти, які моделі пройдуть відбір.

За останніми оцінками, у Британії до кінця 2025 року буде вироблено лише 755 000 автомобілів, що на 60 000 менше, ніж передбачалося у квітні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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