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У Британії виробництво автомобілів упало до найнижчого рівня за останні 72 роки
17:52 24.07.2025 |
У першому півріччі 2025 року виробництво легкових і вантажних автомобілів у Великій Британії скоротилося на 12% - до 417 200 одиниць. Це найгірший показник з 1953 року, якщо не враховувати пандемію Covid. Про це пише The Guardian.
Головною причиною падіння називають 25% мита на експорт авто до США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.
Через них британські виробники таких преміумбрендів, як Bentley, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, були змушені тимчасово припинити постачання до США ще у квітні.
"Це був один з найважчих періодів для британської автомобільної промисловості", - зазначив виконавчий директор Товариства виробників автомобілів і торговців Майк Хоуз.
За його словами, індустрія сподівається, що поточне падіння - це найнижча точка перед початком відновлення.
Водночас британські автовиробники впроваджують перехід від бензинових і дизельних авто до електромобілів на тлі невизначених продажів.
Згідно з новою угодою між Вашингтоном і Лондоном, з кінця червня країна може експортувати до США до 100 000 авто на рік за зниженим митом у 10%.
Але Хоуз наголосив, що ця квота лише дозволить утримати поточні обсяги експорту, а для зростання потрібні нові переговори зі США.
На тлі складної ситуації уряд Великої Британії оголосив про субсидії на купівлю електрокарів у розмірі до 3750 фунтів стерлінгів. Ці виплати діятимуть лише для авто вартістю до 37,000 фунтів стерлінгів, і лише за умов дотримання жорстких вимог до викидів вуглецю в процесі виробництва.
Це означає, що більшість імпортованих електрокарів з Китаю чи Південної Кореї не підпадають під субсидії, а виробники не можуть зрозуміти, які моделі пройдуть відбір.
За останніми оцінками, у Британії до кінця 2025 року буде вироблено лише 755 000 автомобілів, що на 60 000 менше, ніж передбачалося у квітні.
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