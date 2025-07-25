Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

Президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП Верховна Рада розгляне 31 липня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Засідання Верховної Ради щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року", - написав він у фейсбуці в п'ятницю.

За словами спікера, він запропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Крім цього, додав Стефанчук, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.