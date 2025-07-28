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АНАЛІТИКА

ЄС та США нарешті уклали торговельну угоду: фон дер Ляєн розповіла деталі

 

Європейський Союз та Сполучені Штати уклали торговельну угоду після перемовин президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа у Шотландії 27 липня.

Фон дер Ляєн розповіла деталі угоди на прес-конференції по завершенню перемовин, передає кореспондентка "Європейської правди".

Євросоюз і США 27 липня нарешті уклали торговельну угоду, її деталі відкрили президентка Єврокомісії.

"Ми погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для переважної більшості експорту з ЄС. Цей тариф поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику", - повідомила фон дер Ляєн.

За її словами, 15% - "це чітка верхня межа, без нашарувань, "усе включено".

"Сьогодні ми також домовилися про тариф "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Ми продовжимо роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше продуктів", - розповіла президентка Єврокомісії.

Щодо сталі та алюмінію. Європейський Союз і США стикаються з однаковою зовнішньою проблемою - глобальним надвиробництвом, констатувала єврочиновниця.

"Ми працюватимемо разом, аби забезпечити чесну глобальну конкуренцію та зменшити бар'єри між нами. Тарифи буде знижено, а також впроваджено систему квот", - сказала вона.

"Ми замінимо російський газ і нафту суттєвими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного пального. Американські AI-чипи забезпечать наші гігафабрики штучного інтелекту та допоможуть США зберегти технологічну перевагу", - заявила фон дер Ляєн.

І пообіцяла відкрити "ширший доступ американських товарів на наш ринок".

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС
 

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