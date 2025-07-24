Apple запускає AppleCare One — підписку для захисту декількох гаджетів за $20 на місяць

Apple анонсувала нову підписку AppleCare One, яка дозволяє захистити кілька пристроїв в одному тарифному плані. Вартість підписки становить $19,99 на місяць, і вона покриває до трьох пристроїв. Додавання кожного наступного пристрою коштує $5,99 на місяць.

Підписка AppleCare One включає всі основні переваги AppleCare Plus: покриття батареї, необмежений ремонт у разі випадкових пошкоджень і цілодобову пріоритетну підтримку.

AppleCare One дозволяє підключати до плану пристрої, яким до чотирьох років - набагато довше за стандартні 60 днів, які даються на оформлення AppleCare Plus після покупки. Однак старіші пристрої мають бути в гарному стані, і Apple може проводити діагностику перед додаванням до плану. Щодо навушників, їх можна буде включити лише якщо їм менше ніж рік.

Також у підписку входить захист від крадіжки та втрати для iPad і Apple Watch - як і у випадку з AppleCare Plus. Якщо ви покриваєте iPhone, iPad або Apple Watch через AppleCare One, то й ці послуги будуть доступні.

Підписку вже можна оформити з 24 липня 2025 року через iPhone, iPad, Mac або в магазині Apple.