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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7721 грн/$1
12:40 25.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 липня 2025 року.
|Показник
|24.07.2025
|25.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7877
|41.7721
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 25 липня - 41,7738 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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