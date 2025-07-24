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АНАЛІТИКА

Трамп передумав розділяти NVIDIA та дозволив продаж чипів у Китай після знайомства з Дженсеном Хуангом

 

Президент США Дональд Трамп розповів, що спершу розглядав можливість розділити NVIDIA, але змінив свою позицію після зустрічі з генеральним директором компанії Дженсеном Хуангом. Про це він заявив під час презентації нового AI Action Plan у Вашингтоні, пише The Verge.

За словами Трампа, він спершу нічого не знав про NVIDIA - найбільш цінну технологічну компанію світу.

"Я сказав: ми розділимо її. А мені відповіли: це буде дуже складно, адже він контролює 100% ринку", - розповів президент США.

Після консультацій з радниками Трамп визнав, що створити конкурентну компанію навіть у разі розділення NVIDIA буде надзвичайно складно: "Мені сказали, що навіть якщо найкращі уми працюватимуть разом, знадобиться щонайменше 10 років, щоб наздогнати NVIDIA, навіть якби Хуанг працював погано".

Врешті, Трамп особисто поспілкувався з CEO компанії та змінив думку: "І тоді я познайомився з Дженсеном і зрозумів, чому", - додав він.

Дженсен Хуанг переконав адміністрацію Трампа дозволити продаж у Китай ШІ-чипів NVIDIA H20, попри обмеження, запроваджені через ризики використання таких технологій країною-конкурентом. Міністр торгівлі США Говард Латнік підкреслив, що це "четвертий за потужністю продукт", створений для того, щоб китайські розробники залишалися залежними від американських технологій.

Цей дозвіл відкриває для NVIDIA новий прибутковий ринок і посилює її позиції у сфері штучного інтелекту. До цього компанія вже стала найдорожчою в історії, досягнувши капіталізації у $4 трлн.

За часів адміністрації Байдена Міністерство юстиції США розглядало можливість антимонопольних позовів проти NVIDIA через її домінування на ринку ШІ-чипів. Але з огляду на нову позицію Трампа, яка передбачає співпрацю з лідером ринку, цього найближчим часом не очікується.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA, США
 

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