Долар США зміцнюється до основних світових валют на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,42%, ширший WSJ Dollar Index - 0,36%.

Трейдери продовжують стежити за торговельними переговорами США з їхніми партнерами. Раніше цього тижня Вашингтон підписав торговельну угоду з Японією, і ЗМІ повідомили, що ЄС і США також близькі до укладення угоди. У четвер міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що оптимістично оцінює можливість підписання угоди зі США до 1 серпня, коли мають набути чинності оголошені раніше американським президентом Дональдом Трампом мита.

Увага трейдерів зміщується на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться наступного тижня. Ринок не очікує від американського ЦБ зниження ставки на майбутньому засіданні, водночас шанси на пом'якшення політики ФРС у вересні оцінюються більш ніж у 60%.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер очікувано зберіг усі три основні процентні ставки на колишніх рівнях. Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що нові торговельні мита й очікування запровадження додаткових тарифів, а також зміцнення євро та геополітична невизначеність стримують інвестиції в єврозоні.

Лагард зазначила, що регулятор перебуває у вичікувальній позиції, оскільки поки неясно, як швидко зійде нанівець нинішня невизначеність. Лагард не стала говорити про "паузу" в циклі пом'якшення ГКП, і експерти сприйняли це як сигнал того, що вона залишає відкритою можливість завершення циклу.

На цьому тлі очікування трейдерів щодо можливого зниження ставок ЄЦБ у вересні ослабли. Однак глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало завив у п'ятницю, що європейський регулятор, на його думку, має бути відкритий до можливості подальшого зменшення ставок, оскільки зміцнення євро має "суттєвий дезінфляційний вплив" у єврозоні.

Тиск на європейську валюту також чинили статдані, що показали менш значне, ніж очікувалося, поліпшення настроїв німецького бізнесу. Індекс оптимізму німецьких підприємців, який розраховує мюнхенський інститут Ifo, у липні зріс до 88,6 пункту з 88,4 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували його підйом до 89 пунктів, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 13:40 кч у п'ятницю торгується на рівні $1,1719 порівняно з $1,1749 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3447 проти $1,3508 напередодні.

Курс долара до єни зросла до 147,84 єни зі 147 єн на закриття торгів у четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1682 юаня порівняно з 7,1540 юаня напередодні.