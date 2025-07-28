S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордному рівні. Deckers злетів на хвилі попиту на UGG

S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні в п'ятницю, підтримані оптимізмом щодо того, що США можуть незабаром укласти торговельну угоду з Європейським Союзом, а Deckers Outdoor злетів після сильного кварталу для виробника чобіт UGG і кросівок Hoka.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у неділю в Шотландії після того, як чиновники та дипломати ЄС заявили, що очікують укласти рамкову торговельну угоду у вікенд. Трамп раніше заявив, що шанси на укладення торговельної угоди між США та ЄС становлять «50 на 50».

Акції Deckers Outdoor злетіли на 11% після того, як результати перевершили квартальні прогнози, а попит на міжнародних ринках був високим.

Акції Intel впали на 8,5% після того, як виробник мікросхем прогнозував більші, ніж очікувалося, квартальні збитки і оголосив про плани скорочення робочих місць.

Упродовж останніх тижнів Волл-стріт злетіла до рекордних максимумів завдяки оптимістичним квартальним прибуткам, торговельним угодам з Японією та Філіппінами, а також очікуванням, що Білий дім укладе більше угод, щоб уникнути підвищення мит, яким погрожує Трамп.

«Ринок очікував, що угоди будуть укладені», - сказав Томас Мартін, старший менеджер портфеля в GLOBALT в Атланті. «Особисто я трохи скептичніший. Треба бути обережним, бо якщо угоди не будуть укладені, розчарування буде більшим, ніж позитивні наслідки».

Індекс S&P 500 піднявся на 0,40% і завершив сесію на рівні 6 388,64 пунктів.

Індекс Nasdaq зріс на 0,24% до 21 108,32 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,47% до 44 901,92 пунктів.

Дев'ять з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом матеріалів, який піднявся на 1,17%, за ним слідував індекс промисловості, який зріс на 0,98%.

За тиждень індекс S&P 500 піднявся на 1,5%, Nasdaq додав 1%, а Dow зріс на 1,3%.

S&P 500 встановлював рекорд закриття щодня протягом минулого тижня. Востаннє індекс мав «ідеальний тиждень» із рекордними значеннями закриття з понеділка по п'ятницю в листопаді 2021 року, за даними Говарда Сільверблата, старшого аналітика індексів S&P Dow Jones Indices.

Цього тижня інвестори зосередяться на Федеральній резервній системі США, де в четвер політики, як очікується, залишать процентні ставки без змін, оскільки центральний банк оцінює вплив мит на інфляцію.

За даними інструменту FedWatch від CME, трейдери вбачають приблизно 60% ймовірності зниження ставок у вересні.

У п'ятницю Трамп заявив, що, на його думку, голова ФРС Джером Пауелл може бути готовий знизити ставки. У четвер Трамп здійснив рідкісний візит до ФРС після того, як на початку тижня назвав Пауелла «тупим», оскільки той не знизив ставки.

Charter Communications впала на 18% після того, як кабельний гігант повідомив про більшу, ніж очікувалося, втрату абонентів широкосмугового доступу, що було спричинено конкуренцією з боку операторів бездротового зв'язку, які об'єднують послуги високошвидкісного Інтернету з мобільними тарифами 5G.

Paramount Global впала на 1,6% після того, як регулятори США схвалили її злиття зі Skydance Media вартістю 8,4 млрд доларів.

Акції страхової компанії Centene подорожчали на 6,1% після того, як вона заявила, що очікує підвищення прибутковості своїх трьох державних медичних страхових бізнесів у 2026 році.

За даними LSEG I/B/E/S, компанії з індексу S&P 500 в середньому збільшать свої прибутки у другому кварталі на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, причому більша частина цього зростання припадатиме на великі технологічні компанії.

Серед компаній, які опублікують свої звіти цього тижня, - Microsoft, Apple, Amazon і Meta Platforms.

У індексі S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні два до одного.

S&P 500 зафіксував 45 нових максимумів і 6 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 68 нових максимумів і 54 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 17,7 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.