Відео в Google Диску тепер матимуть функцію попереднього перегляду кадрів, як в YouTube

В Google Диску з'явилась нова функція, що дозволяє переглядати відео за мініатюрами при наведенні на панель прогресу, аналогічно до YouTube. Нововведення буде доступне для всіх нових відео, завантажених через вебінтерфейс або мобільний додаток. Проте самі мініатюри можна побачити лише у вебверсії Google Drive.

За словами компанії, це доповнення покликане покращити взаємодію користувачів з відеоконтентом та пришвидшити пошук в ньому потрібного фрагмента. Наголошується, що функція не поширюється на старі відео, завантажені до запуску цього оновлення.

Google зазначає, що оновлення буде поступово доступне всім користувачам: передплатникам Google Workspace, індивідуальним підписникам та власникам особистих акаунтів.

Ранній доступ до функції відкрито з 22 липня, а початок широкого розгортання заплановано на 20 серпня цього року.