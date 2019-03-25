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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ, ФГВФЛ и ВБ усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков

 

Рабочая группа в составе представителей Национального банка Украины (НБУ), Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Всемирного банка предложила ключевые меры для улучшения текущего законодательства и приведения нормативной базы в соответствие с директивами Bank Recovery and Resolution (BRRD) сообщил НБУ на сайте.

По его данным, разработанный документ содержит основные аспекты будущего механизма возобновления деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков, введение которого, в первую очередь, позволит усилить финансовую стабильность, снизить потенциальную потребность в государственной поддержке банковского сектора.

"В течение банковского кризиса 2014-2016 гг. успешные операции по восстановлению платежеспособности банков были нечастыми. Этот процесс был невозможен из-за отсутствия необходимых полномочий у регулятора по раннему вмешательству и слишком поздних триггеров признания банков "проблемными" и "неплатежеспособными". Именно поэтому нужно усовершенствовать режим восстановления деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков для лучшей готовности к потенциальным финансовым вызовам, создания мощных государственных механизмов антикризисного управления", - цитирует пресс-служба НБУ первого замглавы Катерину Рожкову.

Согласно сообщению, одним из мероприятий предусматривается внедрение механизма перспективного планирования восстановления и урегулирования банков. В частности, от банков будет требоваться разработка планов восстановления деятельности (recovery plan) в течение соответствующего переходного периода с установлением упрощенных требований к таким планам для небольших банков. При этом ФГВФЛ будет разрабатывать планы урегулирования неплатежеспособности (resolution plan). Введение перспективного планирования и механизма раннего вмешательства позволит обеспечить настоящую восстанавливаемость банков, ограничит использование средств налогоплательщиков во время урегулирования неплатежеспособности банков и, соответственно, предотвратит неблагоприятное влияние на финансовую стабильность в целом.

Кроме того, предлагается ввести механизм раннего выявления проблем в банках и обеспечить возможность немедленного принятия восстановительных мер. Изменения в законодательной базе наделят НБУ полномочиями принимать меры раньше – на стадии, когда банк выполняет нормативы, но его количественные и качественные показатели указывают на ухудшение или вероятное ухудшение финположения. Такими мерами могут стать требование о частичном/полном отстранении или замене руководства банка, внесение изменений в организационную структуру банка или стратегию его деятельности.

Текущие стадии "проблемного банка" и "временной администрации" предлагается объединить в новый этап в ходе применения НБУ мер раннего реагирования. Это позволит центробанку принимать меры тогда, когда банк еще не стал неплатежеспособным. Предполагается, что немедленное принятие мер по урегулированию предоставит ФГВФЛ больше возможностей для рассмотрения альтернативных по отношению к ликвидации банков подходов.

Предлагается, в частности, усовершенствовать инструментарий урегулирования неплатежеспособности. Обновленная законодательная база должна предусматривать возможность осуществления урегулирования неплатежеспособности банка, пока он еще функционирует, и обеспечение выполнения им критически важных функций. Со временем механизм урегулирования должен осуществляться без привлечения госсредств, например, путем обязательного списания и конверсии инструментов капитала или путем операции bail-in – конверсии в капитал банка его обязательств, в частности, перед институциональными кредиторами банка по межбанковским займам и перед держателями долговых инструментов. В то же время такой инструмент, как переходный банк, в отдельных случаях мог бы использоваться в течение непродолжительного периода, когда вероятность появления покупателя является высокой.

"Согласно международной практике, обновленный механизм урегулирования неплатежеспособности позволит снять с плеч налогоплательщиков бремя основных расходов, поскольку эффективность данного механизма заключается в первоочередном поглощении убытков от неплатежеспособности банка его акционерами. Кроме того, по новым механизмам, приведенным в соответствие с директивой BRRD, предусматривается усиление процесса обмена информацией между НБУ и ФГВФЛ. Обмен должен осуществляться в режиме реального времени или в максимально приближенном к нему режиме, что позволит Фонду владеть всей информацией", - цитирует пресс-служба заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Андрея Оленчика.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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