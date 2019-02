Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих банковских брендов в мире.

В своем ежегодном отчете эксперты проанализировали 500 самых дорогих и самых сильных банковских брендов в мире.

Отмечается, что общая стоимость китайских банковских брендов превысила стоимость американских брендов более чем на $100 млн.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих банковских брендах в мире.

10. HSBC

Страна: Великобритания

Стоимость бренда: $20,2 млрд

HSBC - один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. Штаб-квартира расположена в Лондоне.

Розничная сеть HSBC включает около 3900 отделений в 67 странах Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Африки и обслуживает приблизительно 38 млн клиентов, основными регионами деятельности являются Великобритания и Гонконг.

9. China Merchants Bank

Страна: Китай

Стоимость бренда: $22,5 млрд

China Merchants Bank основан в 1987 г., штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.

Банк является шестым по величине активов коммерческим банком Китая.

Имеет более 600 отделений на территории КНР, а также филиалы в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

Банк предлагает услуги для физических и юридических лиц, в том числе кредитование, инвестиционные продукты, лизинговые услуги, торговое финансирование, сделки с иностранной валютой, онлайн-банкинг.

8. JPMorgan Chase

Страна: США

Стоимость бренда: $36,3 млрд

Входит в "Большую четверку" банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами.

Является одним из крупнейших депозитарных банков, размер депозитарных активов - $23,5 трлн, размер активов под администрированием - $4,1 трлн, размер активов под управлением - $2 трлн.

7. Citibank

Страна: США

Стоимость бренда: $36,4 млрд

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 г. как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York.

Сейчас Citibank - подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг.

Citibank действует на территории более чем ста стран по всему миру. В России и странах СНГ Citi представляет АО КБ "Ситибанк".

6. Bank of America

Страна: США

Стоимость бренда: $36,7 млрд

Bank of America- американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов.

Компания ведет деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у нее 4700 отделений, 213 тыс. сотрудников и 16 тыс. банкоматов.

5. Wells Fargo

Страна: США

Стоимость бренда: $40 млрд

Wells Fargo - банковская компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Входит в так называемую "Большую четверку" банков США (вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase).

У Wells Fargo 8600 отделений и 13 тыс. банкоматов, обслуживающие более 40 млн розничных клиентов и 3 млн мелких предпринимателей.

4. Bank of China

Страна: Китай

Стоимость бренда: $51 млрд

Bank of China - китайская финансовая группа, образованная на основе старейшего из ныне действующих китайских банков. Штаб-квартира - в Пекине.

Основное направление деятельности - коммерческий банкинг, на него приходится 90% операционной прибыли; это направление включает корпоративный банкинг (42%), частный банкинг (33%) и казначейские операции (15%).

Основным регионом деятельности является материковый Китай (КНР исключая Гонконг и Макао). На Гонконг, Макао и Тайвань приходится 17% активов и 23% операционной прибыли.

Зарубежная сеть группы состоит из 545 отделений в 53 странах мира, наиболее существенно присутствие в Канаде, Великобритании и Сингапуре.

3. Agricultural Bank of China

Страна: Китай

Стоимость бренда: $55 млрд

Agricultural Bank of China - один из крупнейших банков в КНР и в мире. Штаб-квартира банка располагается в Пекине.

На территории материкового Китая банк имеет более 23 600 отделений и 19 700 операционных офисов, еще 8 отделений и 2 представительства находятся вне материкового Китая.

Банк имеет 14 дочерних предприятий, из них 6 за рубежом, в том числе и в России.

2. China Construction Bank

Страна: Китай

Стоимость бренда: $70 млрд

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая.

Сеть China Construction Bank насчитывает 14 925 отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений за ее пределами (в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и Хошимине) и ряд дочерних банков, таких как CCB Principal Asset Management (услуги управления активами), CCB Financial Leasing (кредитование), CCB Trust (трастовый фонд), CCB Life (страхование), Sino-German Bausparkasse (китайско-немецкий строительный кооператив), CCB Asia (Азия), CCB London (филиал в Великобритании), CCB Russia (филиал в России), CCB Dubai (филиал в Дубае) и CCB International.

1. Industrial and Commercial Bank of China

Страна: Китай

Стоимость бренда: $79,8 млрд

Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.

Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.

В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.