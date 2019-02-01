Финансовые новости
- |
- 01.02.19
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Свыше половины средних и небольших банков неудовлетворительно прошли оценку SREP - НБУ
22:16 01.02.2019 |
Национальный банк Украины почти завершил оценку банков в рамках SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), и у свыше половины из 40 средних и небольших банков оценки оказались неудовлетворительными, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время рабочей встречи Клуба небольших банков Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).
"К сожалению, среди 40 средних и небольших банков - более чем у 20 финучреждений оценки оказались неудовлетворительными. Пока основной проблемой для небольших банков остается отсутствие стратегии развития и как результат - нежизнеспособность бизнес-модели", - цитирует ее слова пресс-служба НБУ в пятницу.
Е.Рожкова добавила, что еще одним важным вопросом является источник средств для поддержания капитала банка.
По ее словам, по завершению оценки регулятор с каждым банком отдельно обсудит стратегию и видение дальнейшей работы в финансовом секторе.
Первый замглавы Нацбанка отметила, что сегодня финансовый сектор становится все более технологичным, и некоторые небанковские учреждения благодаря внедрению новейших технологических решений предлагают клиентам доступные сервисы.
"Для тех небольших банков, которые не имеют стратегии и видения дальнейшего развития, есть три основных пути: работа по повышению эффективности бизнес-модели, консолидация и слияние с другими банками или добровольный отказ от банковской лицензии", - отметила Е.Рожкова.
Она напомнила, что оценку банков в рамках SREP была осуществлена в прошлом году по новой методологии, которая в будущем будет совершенствоваться, приближаясь к европейским стандартам. Сегодня эта оценка включает анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности.
Как сообщалось, за 2018 год число действующих банков в Украине сократилось с 82 до 77, тогда как на начало 2017 года их было 96, а на начало 2016 года - 117.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Збиток від незаконної блокади Росією Азовського моря становить 10 мільярдів – Омелян
|Почему прятать деньги в офшорах станет сложнее
|Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен в «плюс»
|Потребнастроения украинцев в декабре-2018 продолжили тренд на улучшение - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Свыше половины средних и небольших банков неудовлетворительно прошли оценку SREP - НБУ
|Рынок акций Украины начал торги в феврале на мажорной ноте
|30 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $13,7 млн до $282,6 млн
|НБУ продал 31 января банкам депозитные сертификаты на 17,7 млрд гривен
|Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL
|Евро дорожает к доллару на улучшении рисковых настроений
Это интересно
|Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ
|Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей