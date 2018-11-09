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Правительство США обвинило UBS в мошенничестве
12:49 09.11.2018 |
Правительство США подало в федеральный суд в Бруклине иск о гражданском мошенничестве в отношении крупнейшего швейцарского банка UBS. Кредитная организация обвиняется в том, что она якобы вводила в заблуждение инвесторов о качестве субстандартных и других рискованных ипотечных кредитов более чем на $41 млрд в 2006 и 2007 гг.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, иск был подан, после того как UBS отказался платить правительству США $2 млрд за внесудебное решение вопроса.
Агентство отмечает, что в обозначенный период UBS не был крупным игроком на рынке жилищных кредитов в США. Тем не менее американский прокурор Ричард Донахью заявил, что инвесторы понесли "катастрофические потери" от неспособности банка предоставить полную информацию о рисках ипотечных ценных бумаг, которые он помогал продавать.
В банке заявили о готовности оспорить иск. "Претензии министерства юстиции не подтверждаются фактами или законом. UBS уверен в своей правовой позиции и через некоторое время будет полностью готов защищать себя в суде", - говорится в заявлении швейцарской кредитной организации.
Это дело является одним из последних, в котором рассматриваются предполагаемые неправомерные действия по объединению и продаже крупными банками ипотечных ценных бумаг, которые явились основной причиной финансового кризиса. Ранее власти США уже подавали иски против Bank of America Corp, Barclays Plc, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Королевского банка Шотландии. Большинство из этих споров уже были урегулированы.
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