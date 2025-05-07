Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 6 травня залучив до держбюджету 6,5 млрд грн

23:02 06.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 6 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 6,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 1,3 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону53*5455
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235378Дорозміщення UA4000234413Дорозміщення
UA4000235196
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 06.05.2025 06.05.2025 06.05.2025
Дата оплати за придбані облігації 07.05.2025 07.05.2025 07.05.2025
Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 15.04.2026
Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 14.10.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 14.04.2027
Дата оплати відсотків   13.10.2027
Дата оплати відсотків   12.04.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 17.80
Термін обігу (днів) 469 616 1 071
Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 12.04.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 822 280 000 1 202 655 000 2 304 156 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 822 280 000 1 202 655 000 2 304 156 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 648 370 000 7 307 878 000 12 893 460 000
Кількість поданих заявок, шт. 28 10 23
Кількість задоволених заявок, шт. 28 10 23
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 2 916 992 602.08 1 254 803 428.05 2 327 056 064.10

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес