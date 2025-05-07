Мінфін на аукціонах ОВДП 6 травня залучив до держбюджету 6,5 млрд грн

Міністерство фінансів України 6 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,5 млрд грн.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 6,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 1,3 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|53*
|54
|55
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235378
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000235196
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 06.05.2025
| 06.05.2025
| 06.05.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 07.05.2025
| 07.05.2025
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
| 20.08.2025
| 16.07.2025
| 15.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 18.02.2026
| 14.01.2026
| 15.04.2026
| Дата оплати відсотків
| 19.08.2026
| 15.07.2026
| 14.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 14.04.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 13.10.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 12.04.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.65
| 83.05
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.33
| 16.61
| 17.80
|Термін обігу (днів)
| 469
| 616
| 1 071
| Дата погашення
| 19.08.2026
| 13.01.2027
| 12.04.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 822 280 000
| 1 202 655 000
| 2 304 156 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2 822 280 000
| 1 202 655 000
| 2 304 156 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 7 648 370 000
| 7 307 878 000
| 12 893 460 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 28
| 10
| 23
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 28
| 10
| 23
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 2 916 992 602.08
| 1 254 803 428.05
| 2 327 056 064.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України