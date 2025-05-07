Мінфін на аукціонах ОВДП 6 травня залучив до держбюджету 6,5 млрд грн

Міністерство фінансів України 6 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 6,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2,9 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 1,3 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 53* 54 55 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235378 Дорозміщення UA4000234413 Дорозміщення

UA4000235196 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 06.05.2025 06.05.2025 06.05.2025 Дата оплати за придбані облігації 07.05.2025 07.05.2025 07.05.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 15.10.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 15.04.2026 Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 14.10.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 14.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 17.80 Термін обігу (днів) 469 616 1 071 Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 12.04.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 822 280 000 1 202 655 000 2 304 156 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 822 280 000 1 202 655 000 2 304 156 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 648 370 000 7 307 878 000 12 893 460 000 Кількість поданих заявок, шт. 28 10 23 Кількість задоволених заявок, шт. 28 10 23 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 2 916 992 602.08 1 254 803 428.05 2 327 056 064.10 * - військові облігації Дані: Мінфін України



