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Долар дешевшає до основних валют
15:47 06.05.2025 |
Курс долара США знижується до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у вівторок, інвестори очікують підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.
Дводенне засідання Федрезерву завершиться ввечері в середу. Учасники ринку впевнені в тому, що за його підсумками ключову відсоткову ставку буде залишено на рівні 4,25-4,5%, незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа до пом'якшення грошово-кредитної політики. Ба більше, ринки тепер закладають лише 37-відсоткову ймовірність зниження ставки в червні проти 64% місяць тому.
На збереження ставки вказують сильні статдані щодо американської економіки. Так, за даними Інституту управління поставками (ISM), індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у квітні підвищився до 51,6 пункту порівняно з 50,8 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому прогнозували зниження показника до 50,6 пункту.
Тим часом на вихідних Трамп знову висловив упевненість у тому, що Китай зацікавлений в укладенні торговельної угоди, однак заявив, що не планує цього тижня проводити переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Аналітики зазначають, що невизначеність навколо зовнішньоторговельних мит та їхнього можливого впливу на світову й американську економіку змушує ФРС дотримуватися вичікувальної позиції.
Євро за даними на 14:51 EET коштує $1,1329 порівняно з $1,1317 на закриття торгів у понеділок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,337 порівняно з $1,3297 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни становить 142,86 єни проти 143,7 єни наприкінці попередніх торгів.
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