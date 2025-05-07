Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до основних валют

15:47 06.05.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у вівторок, інвестори очікують підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Дводенне засідання Федрезерву завершиться ввечері в середу. Учасники ринку впевнені в тому, що за його підсумками ключову відсоткову ставку буде залишено на рівні 4,25-4,5%, незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа до пом'якшення грошово-кредитної політики. Ба більше, ринки тепер закладають лише 37-відсоткову ймовірність зниження ставки в червні проти 64% місяць тому.

На збереження ставки вказують сильні статдані щодо американської економіки. Так, за даними Інституту управління поставками (ISM), індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у квітні підвищився до 51,6 пункту порівняно з 50,8 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому прогнозували зниження показника до 50,6 пункту.

Тим часом на вихідних Трамп знову висловив упевненість у тому, що Китай зацікавлений в укладенні торговельної угоди, однак заявив, що не планує цього тижня проводити переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Аналітики зазначають, що невизначеність навколо зовнішньоторговельних мит та їхнього можливого впливу на світову й американську економіку змушує ФРС дотримуватися вичікувальної позиції.

Євро за даними на 14:51 EET коштує $1,1329 порівняно з $1,1317 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,337 порівняно з $1,3297 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 142,86 єни проти 143,7 єни наприкінці попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес