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Ринки акцій Європи знижуються, німецький DAX втрачає 1,8% на тлі політичної невизначеності
13:19 06.05.2025 |
Європейські ринки акцій знижуються на торгах у вівторок на тлі політичної невизначеності в Німеччині.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:29 EET впав на 0,87% - до 532,61 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,24%, німецький DAX - 1,8%, французький CAC 40 - 0,86%, італійський FTSE MIB - 0,76%, іспанський IBEX 35 - 0,63%.
Фрідріх Мерц, лідер альянсу ХДС/ХСС, у першому турі голосування для обрання на посаду канцлера ФРН не набрав необхідної більшості голосів, повідомляє у вівторок газета "Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг".
"Мерц зазнав невдачі в першому раунді. Він отримав лише 310 голосів у Бундестазі. 307 депутатів проголосували "проти"", - інформує видання.
Інвестори також оцінюють статдані та новини компаній, зокрема квартальні звіти.
Ціни виробників у єврозоні в березні знизилися на 1,6% порівняно з лютим, коли було зафіксовано зростання на 0,2%, повідомило статистичне управління Євросоюзу (Євростат). У річному вираженні ціни підвищилися на 1,9% після зростання на 3% місяцем раніше.
Промислове виробництво у Франції в березні зросло на 0,2% місяць до місяця після переглянутого вгору підйому на 1% у лютому, згідно з офіційними даними. Аналітики в середньому очікували збільшення промвиробництва на 0,3%, повідомляє Trading Economics.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) Італії, що розраховується HCOB і S&P Global, у квітні збільшився до максимальних приблизно за рік 52,1 пункту з 50,5 пункту в березні. PMI сфери послуг становив 52,9 пункту, обробної промисловості - 49,3 пункту.
Кількість безробітних в Іспанії минулого місяця знизилася на 67,42 тис. і становила 2,513 млн - мінімум із липня 2008 року. Ринок очікував підйому на 6,5 тис.
Акції Deliveroo дорожчають на 1,7%, до 175,1 пенса за штуку. Американська DoorDash Inc. купує британського оператора сервісу з доставки їжі за 2,9 млрд фунтів стерлінгів ($3,9 млрд). Ціна угоди становитиме 180 пенсів за акцію.
Папери Hugo Boss додають у ціні 5,1%. Німецький виробник одягу та аксесуарів зафіксував слабке зниження чистого прибутку і виручки в першому кварталі, проте обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку.
Виробник автокомпонентів Continental AG скорочує капіталізацію на 1,1%. Німецька компанія в минулому кварталі знизила виручку, при цьому їй вдалося повернутися до чистого прибутку.
Нідерландська Royal Philips NV, що випускає споживчі товари та медичне обладнання, у січні-березні також повернулася до чистого прибутку, незважаючи на скорочення виручки. Водночас компанія погіршила річний прогноз рентабельності. Її ринкова вартість знижується на 1,6%.
Котирування паперів британського виробника і ритейлера продуктів харчування Associated British Foods піднімаються на 0,2% після новин про переговори з інвесткомпанією Endless про об'єднання брендів Kingsmill і Hovis - одних з найвідоміших у Британії виробників хліба.
Капіталізація нафтових гігантів зростає слідом за цінами на нафту, зокрема BP plc - на 1%, TotalEnergies - на 0,7%, Equinor - на 0,3%. Акції Shell дорожчають на 0,7% в Амстердамі, але дешевшають на 1,5% у Лондоні.
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