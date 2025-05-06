Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4735 грн/$1
12:38 06.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 травня 2025 року.
|Показник
|05.05.2025
|06.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.63
|41.4735
|-0.38
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 травня- 41,6036 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи знижуються, німецький DAX втрачає 1,8% на тлі політичної невизначеності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4735 грн/$1
|У США представили законопроєкт щодо регулювання криптовалют
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.05.25
|Ціни на золото продовжили ралі, оскільки митні хвилювання відродили попит на безпечні активи
|Нові AML-правила ЄС заборонять анонімні криптовалюти з 2027 року
|Акції в Азії: Китай піднімається на надіях на торгові переговори з США
Бізнес
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю